モラハラ夫に耐えて生活をしていると「もうこのまま我慢して生活したほうが楽かも……」と思う人もいるかもしれません。ただ、一度きりの人生を耐え続けて終えるなんてもったいないですよね。今回は、モラハラに耐え続けた母が新しい人生を踏み出した話をご紹介いたします。

父と離婚

「母はずっと父のモラハラに耐えて生活していました。私が子どもの頃から、父はいつも母に対して偉そうな発言ばかりしていて、そのことに違和感を抱いていたんです。大人になって父はモラハラだったんだとわかり、母に『もう解放されてもいいと思うよ』『離婚したら？』と伝えました。やさしい母のことだから、私が成人するまでは離婚しないように耐えていたと思うので。

そして母は勇気を出して、父に離婚を切り出しました。父はキレて『俺のおかげで生活してこられたくせに！』『離婚なんてしないぞ』と散々わめいてたけど、母は『私は調停でも裁判でも大丈夫ですから』と言い放ち、父を黙らせました。世間体を気にする父が裁判なんてするわけもなく、その後離婚が成立。長年のモラハラに対する慰謝料ももらい、母は第2の人生を歩み始めています……！」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 娘の後押しがなければ、お母さんはこのままモラハラ夫に耐え続けていたかもしれません。人生はいつだってやり直しができ、また新しいスタートを切ることだってできます。第2の人生、自由になった身で楽しんでほしいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。