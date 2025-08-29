【バーバパパ】ファミリーを手作り☆あみぐるみレシピ本『バーバパパのあみぐるみ』
絵本の世界をそのままに、バーバパパとそのゆかいな家族の個性やカラーをかわいく再現できる『バーバパパのあみぐるみ』が新登場♪
”バーバパパ” は、フランス人のアネット・チゾンさんと、アメリカ人のタラス・テイラーさん夫妻による絵本から誕生したキャラクター。日本では1972年に『おばけのバーバパパ』が出版され、その後も多くの絵本やアニメ、グッズなどで親しまれてきた。
バーバパパファミリーは、9人家族。どんな形にでも変身できる不思議なキャラクターで、人間や動物とふれあいながら楽しく過ごしている。
7人の子供たちはとっても個性豊かで、みんなで造ったユニークな球体の部屋にはそれぞれの好きなものがつまっており、色もまたカラフルなのも特徴だ。
そんな世界40カ国で愛される『バーバパパ』をモチーフとした、毛糸で編んで楽しむあみぐるみの実用書が新登場。絵本やテレビで観た『バーバパパ』の世界を、本場フランスの色彩そのままに再現して自分の手で作り上げることができる。
本書には、バーバパパの持つ柔らかなイメージを大切に、ユニークな作品などのグッズがたくさん掲載されている。
基本の編み方をステップごとに写真でやさしく手ほどきしてくれ、キャラクターが変身したパターンや小物の作り方も丁寧に解説。手に入りやすい毛糸を使用しているので、気軽に編めるのもポイントだ。
掲載レシピは小物入れやクッション、ミトンやマグネットなどバリエーション豊か。実用性のあるグッズレシピが豊富にご用意されているので、何を作ろうか迷っちゃいそう♪ 作るのも使うのも楽しみになるラインナップです！
カラフルで元気の出るバーバパパのあみぐるみで、編み物ライフに彩りをプラスしてみましょう♪
