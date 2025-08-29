¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè22ÏÃ¡¡ËâË¡¤ÇÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òËþµÊ
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¡£Âè22ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡£
Âè22ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè22ÏÃ¡ÖThe Incredible Shrinking Adventure¡¿¥Ï¥Þ¥¶¥½©¤Î¥Ñ¥ó¤Þ¤Ä¤ê¡¿¥é¥Ã¥¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¡ä
¥Ë¥³¤ÎÉô²°¤Ç²ÀÍå¤È¥â¥ê¥Ò¥È¤Ç¥É¡¼¥Ê¥ÄÇú¿©¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ù¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿»þ¤È¤«Èè¤ì¤¿»þ¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¸Â¤ë¡ª¡¡¤È³Ú¤·¤¯¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥³¤Ï½÷»Ò¤Ê¤é°ìÅÙ¤ÏÌ´¸«¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ËâË¡¤ÇÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè22ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
