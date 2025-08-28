今すぐ【セリア】に買いに行かせてッ！ デザインが可愛い♡「チャーム & キーホルダー」

100円ショップの【セリア】には、思わず手に取ってしまいそうな可愛い「チャーム & キーホルダー」が登場しています。バッグやポーチに付けると、ちょっとしたアクセントとして活躍してくれそう。可愛くて機能的なキーホルダーも手に取りやすい価格なので、小物のおしゃれを気軽に楽しめそうです。今回はその中から、特に注目したい商品をピックアップしました。

ゴールドが大人可愛いメタルチャーム

【セリア】「プー メタルチャーム」\110（税込）

プーさんの絵柄が入った六角形のチャームは、ゴールドの縁取りが効いた大人っぽいデザイン。バッグなどのファスナー部分にアクセサリーとして付けるのはもちろん、ティーバッグの紐につけて落下防止グッズとしても使えます。便利に使いながら、ティータイムをおしゃれに演出してくれそう。複数連結できるのもポイントで、プーさん好きの人は集めてつなげる楽しみもありそうです。

開けるまでドキドキのクロミチャーム

【セリア】「アクリルチャーム KU カラフル」各\110（税込）

クロミデザインのアクリルチャームは、全部で5種類の絵柄がランダムで入っています。パッケージを開けるまで、どの柄が出るか分からないワクワク感を楽しめそう。小ぶりなサイズ感とアクリルの透明感で派手すぎず、さりげないアクセントに。ポーチやキーケースにつければ、シンプルなアイテムにも可愛さをプラスできそうです。

真っ赤なベイマックスでアクセント

【セリア】「リフレクターキーホルダー ベイマックス」\110（税込）

真っ赤なベイマックスのキーホルダーは、ライトが当たるとパッと反射する仕様。バッグに付けておけば、暗い夜道を歩くときの安心感につながります。カラーは鮮やかな赤ですが、ワントーンの小さめサイズなので、派手すぎず大人も取り入れやすそうなデザイン。ハート型のフォルムも可愛らしく、コーデのアクセントとしてほんのり甘さをプラスしてくれそうです。

小物も入れられる便利で可愛いキーホルダー

【セリア】「フラッペキーホルダー M/X レモン」\110（税込）

クリームソーダをモチーフにした涼しげなデザインのキーホルダー。ソフトクリーム部分は開けられる仕様になっていて、小物を入れられるのが注目ポイントです。ピアスなど、外したアクセサリーを一時的に収納するのにも便利そう。かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムで、夏のお出かけにぴったりのデザインです。

