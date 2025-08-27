¡Ø¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡ÙÂè9ÏÃ¡¡ÍÛ²ð¤È2¿Í¤¤ê¤Ç²Æº×¤ê¤Ø
2025Ç¯7·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éTOKYO MX¡¢MBS¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡Ù¡£Âè9ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2016Ç¯4·î¡Á2022Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥°¥¨¡¼¥¹¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºî³Ú¥í¥¯ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡Ù¡£
ËÜºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Èó¥â¥Æ¤Ê½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÅÄÃ¼²Ö¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤ËÆ´¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹ÍÁ´³«¤Ê²Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶µ¼¼¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¹â¹»À¸³è¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î¶µ¼¼¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥ÈºÇ¾å°Ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¾åÌîÍÛ²ð¤Ë ¡ÉÃÑ¤º¤«¤·¤¤»Ñ¡É ¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤¬¡ª¡¡¶µ¼¼¤Ç¤Î°ì·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÛ²ð¤ä¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ö¤Î¼þ°Ï¤Ï¼¡Âè¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Ö¤ÈÍÛ²ð¤ËÎø¤ÎÍ½´¶¡ª¡©¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö¤ÈÍÛ²ð¤òÃæ¿´¤Ë¥®¥ã¥°¤Î¤Á¥®¥ã¥°¡¢¤¿¤Þ¤Ë¶»¥¥å¥ó¡ª¡¡¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿··¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂè9ÏÃ¡Ö¥¥ß¤È²Ö²Ð¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè9ÏÃ¡Ö¥¥ß¤È²Ö²Ð¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò²Æº×¤ê¤ËÍ¶¤Ã¤¿ÍÛ²ð¡£¤¹¤ë¤ÈÍ£°ì¡¢Í½Äê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿²Ö¤¬Í¶¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÅöÆü¡¢ÃË½÷2¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Æº×¤ê²ñ¾ì¤ò¸«¤Æ²ó¤ë²Ö¤ÈÍÛ²ð¡£¤½¤ÎºÇÃæ¡¢2¿Í¤ÏÍÛ²ð¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£²Ö¤Î¤³¤È¤òÈà½÷¤À¤È»×¤¤¡¢ÍÛ²ð¤Î¤³¤È¤ò¤«¤é¤«¤¦¸µ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï²Ö¤ÎÍÆ»Ñ¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤¿¿·³Ø´ü¡¢²Ö¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÅ¾¹»À¸¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè9ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ëºî³Ú¥í¥¯/KADOKAWA/¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ
2016Ç¯4·î¡Á2022Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥°¥¨¡¼¥¹¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºî³Ú¥í¥¯ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡Ù¡£
ËÜºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Èó¥â¥Æ¤Ê½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÅÄÃ¼²Ö¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤ËÆ´¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹ÍÁ´³«¤Ê²Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶µ¼¼¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¹â¹»À¸³è¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î¶µ¼¼¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥ÈºÇ¾å°Ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¾åÌîÍÛ²ð¤Ë ¡ÉÃÑ¤º¤«¤·¤¤»Ñ¡É ¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤¬¡ª¡¡¶µ¼¼¤Ç¤Î°ì·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÛ²ð¤ä¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ö¤Î¼þ°Ï¤Ï¼¡Âè¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Ö¤ÈÍÛ²ð¤ËÎø¤ÎÍ½´¶¡ª¡©¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö¤ÈÍÛ²ð¤òÃæ¿´¤Ë¥®¥ã¥°¤Î¤Á¥®¥ã¥°¡¢¤¿¤Þ¤Ë¶»¥¥å¥ó¡ª¡¡¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿··¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¡ãÂè9ÏÃ¡Ö¥¥ß¤È²Ö²Ð¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò²Æº×¤ê¤ËÍ¶¤Ã¤¿ÍÛ²ð¡£¤¹¤ë¤ÈÍ£°ì¡¢Í½Äê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿²Ö¤¬Í¶¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÅöÆü¡¢ÃË½÷2¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Æº×¤ê²ñ¾ì¤ò¸«¤Æ²ó¤ë²Ö¤ÈÍÛ²ð¡£¤½¤ÎºÇÃæ¡¢2¿Í¤ÏÍÛ²ð¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£²Ö¤Î¤³¤È¤òÈà½÷¤À¤È»×¤¤¡¢ÍÛ²ð¤Î¤³¤È¤ò¤«¤é¤«¤¦¸µ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï²Ö¤ÎÍÆ»Ñ¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤¿¿·³Ø´ü¡¢²Ö¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÅ¾¹»À¸¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè9ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ëºî³Ú¥í¥¯/KADOKAWA/¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ