¡ÖÎ©Àî¤Î¼¡¤Ï¡ÈËÌ³ùÁÒ¡É¤ËÄä¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×Â¿Ëà¤ÎÌÕÄ²Àþ¤ÇÆÃµÞÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤Ø ¡ÖÏ©Àþ¿Þ¤ËÌµ¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¶è´Ö¡×¤âÁö¤ë
ÆÃµÞ¡Ö³ùÁÒËþµÊ¸ÞÆü»Ô¡×½©¤Ë±¿Å¾
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡¢¡Ö½©¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¸ÞÆü»ÔÀþ¤òÁö¤ëÆÃµÞ¡Ö³ùÁÒËþµÊ¸ÞÆü»Ô¡×¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¸ÞÆü»ÔÀþ¤òÁö¤ëÆÃµÞ¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¤ÈÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆÃµÞ¤¬Áö¤é¤Ê¤¤ÌÕÄ²Àþ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÆü»ÔÀþ±èÀþ¤«¤é¡¢³ùÁÒ¤Þ¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤±¤ëÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£¡Ö½Õ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯6·î1Æü¤Ë½é¤á¤Æ±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½©¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¡×¤Ç¤âºÆ¤ÓÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ää¼Ö±Ø¤ÏÉðÂ¢¸ÞÆü»Ô¡¢½©Àî¡¢ÇÒÅç¡¢Î©Àî¡¢ËÌ³ùÁÒ¡¢³ùÁÒ¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÏE257·ÏÅÅ¼Ö5Î¾¡£Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç±¿Å¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÜÃæËÜÄ®¡ÁÄá¸«´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ï©Àþ¿Þ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ßÊªÀþ¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÉðÂ¢ÌîÆîÀþ¡×¤ò·ÐÍ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£