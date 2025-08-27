【Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜】 2026年3月 発売予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」を2026年3月に発売する。価格は9,900円。

本商品は、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に登場するモンスターカード「オシリスの天空竜」を立体化したプラモデル。三幻神と呼ばれる特殊なモンスターの1体で、「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨-」シリーズ最後の1体となる。発売中のラーの翼神竜、オベリスクの巨神兵と合わせて三幻神がプラモデルで降臨する。

今回商品情報は一部が公開。「Figure-rise Standard Amplified」シリーズでは独自のアレンジが行なわれるが、オシリスの天空竜では必殺技の「超電動波サンダーフォース」をAmplified解釈で表現するという。付属品も公開されており、ディスプレイベース1式などのほかに、リード線1本が付属することも明らかになった。搭載するギミックの詳細など、続報に期待したい。

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI