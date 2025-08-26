「もう長くないだろう」25億円男に迫る“危機”　ドジャース、4人の負傷者が復帰で近づく最後の決断

ケガ人続々と復帰し、コンフォートの立場はついに危うくなる(C)Getty Images

ドジャースが現地時間8月25日、本拠地でのレッズ戦に勝利した。アンディ・パヘスの2本のアーチ、ムーキー・ベッツにも一発が飛び出すなど7−0で快勝した。試合前には人気グループ「BTS」のVさんもドジャースタジアムに訪れて始球式を行い、スタンドは大いに盛り上がった。

また、この日、左肘の炎症で離脱していたキケ・ヘルナンデスがメジャーに復帰し、ケガ人が続出していたチームにとっては明るい材料となった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「キム・ヘソン、マックス・マンシー、トミー・エドマンは、今後数週間以内にチームに復帰すると予想されている。ドジャースは（キケを含め）4選手全員をロースターに確保する必要があるため、コンフォートがチームに残るのはもう長くないだろう」と伝えた。

同メディアは、米スポーツ専門メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者の報道に触れ、「負傷した選手たちの復帰が迫っていることで、ドジャースが昨オフに1年1700万ドル（約25億円）で契約したマイケル・コンフォートがロースターに留まることが危うくなっている」という。

コンフォートはこの日、「7番・左翼」でスタメン出場し、5回の第2打席で右翼への二塁打を放ち、8回の第4打席でも左翼への二塁打でマルチ安打をマーク。それでも、打率はここまで.187と低迷しており、ケガ人が戻ればロースターから外れる可能性があることを伝えている。