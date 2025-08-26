¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡Ö°æ¸ÍÅÄ½á¡×¤¬150Ëü±ßÄ¶¤¨¡Ö¥Ð¥¤¥¯¡×¹ØÆþ!? ¡ÈÃËµ¤¡É¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ö»£±Æ¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¥Ð¥¤¥¯¹ØÆþ»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡ÈÃËµ¤¡É¤¬ÏÃÂê¡ª
¡¡¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡É¤ÎÌ¾¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£
¡¡»£±ÆÍÑ¼ÖÎ¾¤Î¹ØÆþ¤¹¤ë°ìËë¤ÇÃËµ¤¤ò¸«¤»ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö150Ëü±ß¡Ä¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥¯Çã¤¦¡£ YouTube¤Î»£±ÆÍÑ¼ÖÎ¾¤¬Íß¤·¤¤¡£¡Ú HONDA X-ADV ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢YouTube¥í¥±¤Ë»È¤¦¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¡£
¡Ö»£±ÆÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»äÊª¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»£±ÆÍÑ¥Ð¥¤¥¯¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï³µ¤ÍÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡ÊÌÜÀ±¤Ï¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£²ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»î¾è¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¡ÖX-ADV¡×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤éÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¹ØÆþ¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥ÀX-ADV¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÈÁõÈ÷¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï2017Ç¯Åö»þ¡¢Âè44²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å2023Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢Á°¸åÊý¸þ¤Î¶Å½Ì´Ö¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï750cc¤Î¿åÎä¥¹¥È¥í¡¼¥¯OHC4¥Ð¥ë¥ÖÄ¾Îó2µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ58ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯4750rpm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÑÂ®µ¡·Á¼°¤ÏÅÅ»Ò¼°6ÃÊÊÑÂ®¤òÁõÈ÷¡£¤Ê¤ª¡¢X-ADV¤ÏMT¤Î¹½Â¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥Á¡¦¥·¥Õ¥ÈÁàºî¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿AT¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëDCT¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï143Ëü8800±ß¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬»î¾è¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥È¥ë¥¯¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ëCB¤ä¥Ï¡¼¥ì¡¼¤è¤ê¤â¡Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¡ËÄ¾¤ÇÅÁ¤ï¤ë´¶¤¸¡×¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤â»î¤·¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª»£±Æ¼Ö¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤«¤â¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¥Ð¥¤¥¯¡×¤ÈÆ±¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»î¾è¤·¡¢¾è¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤òÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö150Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ä¤±¤ë¤È200Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄó°Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¼ÖÎ¾»£±Æ¤Ë¤â»È¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ ²¶¡¢½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢ÃËµ¤¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ò´Å¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸ÇµñÈÝ¡£°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤â°ú¤«¤º¡¢¡Ö¡ÊÆ°²è¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ë»Õ¾¢¡¢Çã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¸Ç¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ºÆÅÙ¡Ö¤¸¤ã¤¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÂå½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÂå¤ò°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤Ç·èÃå¡£°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸åÇ¼¼Ö¤Ê¤É¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»Õ¾¢Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£¡×¡Ö¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ¼¼Ö¡¢ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿À²ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»Õ¾¢¤Ï¤Û¤ó¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯´¶¤¸ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£