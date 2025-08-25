¡Ú¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡ÛSeason2¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥ÈÊÔ¡×PV¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª
Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË23¡§30¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥ÈÊÔ¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ùPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢Îß·×Éô¿ô560ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¥³¥È¥ä¥Þ¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¸¶ºî¡£Á´20´¬¤¬È¯Çä¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥ÈÊÔ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢òôñ²»Ò¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆµÛ·ìµ´¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¡¢¡ÖµÛ·ìµ´vs ÃµÄå¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÍÁê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥ÈÊÔPV¤Ç¤Ï¡¢òôñ²»Ò¤ÈµÛ·ìµ´¡¦¥Ê¥º¥Ê¤È¤Î°ø±ï¤¬À¸¤ó¤ÀÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¡£ÇÈßÑ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÌë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢TV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥ÈÊÔ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º´Æ£¸µ¤µ¤ó¡ÊÌë¼é¥³¥¦Ìò¡Ë¡¦±«µÜÅ·¤µ¤ó¡Ê¼·Áð¥Ê¥º¥ÊÌò¡Ë½Ð±é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤¬¡¢8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
ÆÃÈÖ¤Ï¡ÖYouTube ¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Û¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥ÈÊÔ¤Ï8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§30¤è¤êÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊC¡Ë2025¥³¥È¥ä¥Þ¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
