【映画キミとアイドルプリキュア♪】キャラクターポスター9枚が一挙公開！
9月12日（金）より全国公開される『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』。キュアアイドルたちのキャラクターポスター9種が公開。またお得な特典が満載のおでかけキャンペーンの実施も決定した。
＞＞＞ポスタービジュアルをすべてチェック！（写真10点）
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』のテーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな少女・咲良うたが、チョッキリ団ボス・ダークイーネによって闇に包まれてしまった〈キラキランド〉を救うため、伝説の救世主 ”アイドルプリキュア” を探しにやってきた妖精・プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う ”アイドルプリキュア” に変身するというストーリーです。【キュアウインク／蒼風なな】と【キュアキュンキュン／紫雨こころ】の心強い仲間や、先日新たなプリキュアとして【キュアズキューン／プリルン】、【キュアキッス／メロロン】も加わり、毎週大きな盛り上がりを見せている。
ある日うたたちは、不思議な島で開催される【スーパーミラクルアイドルフェスティバル】に出演することに！しかし突然、謎の怪物の登場で島と世界が大ピンチ。しかも過去に飛んじゃった！？ ピンチを救うヒントは、女神の伝説と謎の少女……？ さぁ！ 歌って踊ってファンサして、キミに届けるキラッキライブスタート！
この度、全9種の豪華キャラクターポスターが公開された。
公開されたポスターには、『キミとアイドルプリキュア♪』に加え、映画オリジナルキャラクターの「テラ＆アマス」、さらに映画への出演が決定している歴代プリキュアの『ひろがるスカイ！プリキュア』と『わんだふるぷりきゅあ！』の姿が！
キャラクターの名前と映画公開日があしらわれ、まさに雑誌の表紙を思わせるカラフルなデザインに、キラッキランランな姿がそれぞれ写し出されている。
さらに「スーパーミラクルアイドルフェスティバル、開演だよっ！」のような、映画の中でそれぞれを象徴するセリフが共に描かれている。このセリフたちがどんな場面で出てくるのか、映画への期待がますます高まるキャラクターポスターに仕上がっている。
また、映画を観た後におでかけすると様々なサービスが受けられる「ミラクルアイアイブレスでゲット♪おでかけキャンペーン」の実施が今年も決定。9月12日（金）より対象のお店や商業施設で入場者プレゼントの「ミラクルアイアイブレス」をご提示すると、このキャンペーン限定のノベルティ「キミとおでかけ♪クリアカード」をもらえたり、様々な特典やサービスを受けられるお得なキャンペーンとなっている。
映画も、映画を観た後も楽しめる『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』は9月12日（金）より全国公開。お楽しみに。
（C）2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会
