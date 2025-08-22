回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、新キャンペーン「極上かに」フェアを8月22日から期間限定で開催します。

同フェアでは、水揚げ後、すぐにゆでるなど特別な加工を施し、カニ本来の味わいが味わえる本ズワイガニや丸ズワイガニ を使ったメニューが登場。「特大本ズワイガニ（一貫）」（390円、以下、税込み）、「本ズワイガニ二種盛り」（350円）、「本ズワイガニ軍艦（一貫）」（130円）、「丸ズワイガニ大（一貫）」（280円）、「かにクリームコロッケ」（230円）のほか、本ズワイガニの身や濃厚なかに味噌が一皿で楽しめる「本ズワイガニ盛り合わせ」（1490円）がラインアップされています。

厳選された素材をぜいたくに使用したオリジナルスイーツブランド「KURA ROYAL（クラ・ロワイヤル）」では、白桃を使ったかき氷「とろける白桃氷」（980円）が新登場します。

くら寿司では、吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）さんのマンガが原作の人気アニメ「鬼滅の刃」の映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開を記念して、同アニメとのコラボキャンペーンも実施中。同日から、2500円の会計ごとにコラボオリジナルラバーコースター（全4種）がもらえるプレゼントキャンペーンもスタートします。

※価格は店舗によって異なります。

