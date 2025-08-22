女性が「話を聞いてみたい！」と感じる職業９パターン
社会人にとっての「職業」は、その人のパーソナリティを語る上で欠かすことのできない要素です。恋愛においても、男性の職業が女性の興味を惹きつけるケースは少なくありません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が『話を聞いてみたい！』と感じる職業９パターン」をご紹介します。
【１】オシャレなサロンの美容師
「手先が器用でカッコイイ。女性の扱いが上手そう」（１０代女性）、「話を聞くのが上手いと思う。髪型の助言もされたい」（２０代女性）など、オシャレで洗練されている美容師は、女性にとって話しやすいイメージがあるようです。多くの女性が興味のある「美容」をキーワードにすることで、会話も盛り上がりそうです。
【２】レストランのシェフ、料理人
「料理のプロは賢くてテキパキしていそう」（２０代女性）、「美味しい料理を作れるのがすごい！ コツを知りたい」（２０代女性）など、「料理」は女性にとっても身近なだけに、そのスゴさを実感しやすいようです。家庭料理についても語れると尊敬されそうです。
【３】スポーツ選手、ジムのインストラクター
「プロ選手は、高い目標を持って生活していそうで尊敬する」（２０代女性）、「向上心が高そう。筋肉にも惹かれる」（２０代女性）など、スポーツに真剣に向きあう男性のストイックなイメージが魅力のようです。肉体美にも大いに注目されそうです。
【４】インテリア、グラフィックなどのデザイナー
「オシャレで感性が豊かな人が多い気がする」（２０代女性）、「話していて発想が広がりそう」（２０代女性）など、感受性や創造性の豊かな男性に惹かれる女性にとって、デザイナーは魅力的な職業のようです。アートやカルチャー系の話題で盛り上がれそうです。
【５】大学や企業の研究職
「ミステリアスさが魅力的。聞いても全然わからなそうだけど、研究内容を聞きたい」（２０代女性）など、他人にはうかがい知れない専門領域を持っている知的なイメージに惹かれる女性は少なくないようです。なるべく平易な言葉で、自分の専門を語れるとよさそうです。
【６】野心あふれる起業家、経営者
「自分の力で生きている感じがスゴイ」（１０代女性）、「チャレンジ精神を尊敬する」（２０代女性）など、自分自身の才覚で独立して生きていることへ興味を持つ女性は多いようです。起業のエピソードや成功の秘訣など、独自の経験について語ると喜ばれそうです。
【７】鳶、大工、職人などのガテン系力仕事
「汗水たらして働く男の人はカッコイイ！」（１０代女性）、「やっぱり男らしい人に惹かれる」（２０代女性）など、ガテン系力仕事は「男らしい男性」に惹かれる女性に人気のようです。力強く女性をリードすることを意識しながら会話するとよさそうです。
【８】医師、薬剤師などの医療関係職
「知的で高収入。白衣もイイ！」（１０代女性）、「人の命を助ける尊い仕事。そして年収が高そう」（２０代女性）など、知性的かつ高収入というイメージで女性が惹きつけられるのが医療関係職。自分がお世話になる機会があることも、話を聞いてみたい理由のようです。
【９】警察官、消防士、自衛官などの制服を着る公務員
「頼りがいがあるし、守ってくれそう。制服もかっこいい」（１０代女性）、「収入が安定してるし、仕事に誇りを持っていそう」（２０代女性）など、制服系の公務員は、肉体的にも収入面でも安心感を与えてくれるイメージがあるようです。人を助ける職種であることもポイントでしょう。
ほかに、「女性が『話を聞いてみたい！』と感じる職業」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
