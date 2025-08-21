【mofusand】癒やし涼やか可愛さ抜群☆海の生き物×にゃんこな置き時計
涼し気でカワイイ『海の生き物にゃん』たちが置き時計になって登場する。カプセルトイ「mofusand 海の生き物にゃんウォッチ」をチェック！
☆可愛いラインナップを画像でチェック！（写真6点）＞＞＞
イラストレーター「ぢゅの」が手掛ける『mofusand』は、もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちで大人気。
そんな『mofusand』たちが、『もぎたてにゃんウォッチ』に続き、シリーズ第2弾として、LINEスタンプでも人気の『海の生き物にゃん』たちが置き時計になってやってくる。
今回はサメやカクレクマノミなど、海の生き物になりきった可愛いにゃんこたちがダンボールに入った姿で立体化。
サメにゃん、ジンベエザメにゃん、たこにゃん、うなぎにゃん、カクレクマノミにゃんの5種類がラインナップされている。
にゃんこたちが入ったダンボールのイラストは、各生き物のテーマに合わせたオリジナルデザインで細部までこだわりたっぷり。
造形のクオリティはもちろん、ダンボールとの組み合わせで世界観まるごと楽しめるアイテムに仕上がっています♪
時計は底面のボタンで日付・秒にも切り替えが可能。
さらに、電池交換もできるので長く楽しめるのも嬉しいポイント！
2025年8月22日（金）より順次カプセルトイ自販機にて展開。
コレクションとしても、実用アイテムとしても満足度の高いラインナップをぜひ楽しんでね。
（C）mofusand
