トミカ エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス 】 8月20日17時～予約受付開始予定 11月上旬～12月下旬頃 発売予定 価格：1,400円 対象年齢：3歳以上

ラナ エンタテインメントは、「エヴァンゲリオンレーシング」のマシンをモデルとした「トミカ エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス」の予約受付を、応援型通販サイトサポルト店舗にて8月20日17時から開始する。価格は1,400円。発売は11月上旬から12月下旬頃の予定となっている。

「エヴァンゲリオンレーシング」は、「エヴァンゲリオン」の世界観とリアルなモータースポーツを融合し、世界で活躍するレーシングチーム。今回、ロングセラーブランド「トミカ」とコラボレーションした商品が登場する。

「トミカ エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス」は2023年に茨城県守谷市にて開催された「Moriya GT Grand Prix」に登場した「エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス」をモチーフとし、UV印刷によって再現された細かなグラフィックスなど、ディテールにこだわった仕上がりとなっている。

本商品は「エヴァンゲリオンレーシング」が参戦している競技カテゴリー（※）での物販会場や、国内各地のサーキット会場で行なわれる自動車関連イベントのほか、「エヴァンゲリオン」公式ストアにて販売される予定。

（※）2025年はSUPER耐久及びフォーミュラードリフトにシリーズ参戦中。

トミカ エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス

開発中サンプル画像

【「エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス 」実車イメージ】

【トミカ エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス】

外箱：80×40×38mm

素材：亜鉛合金、ABS、MABS

製造元：タカラトミーアーツ

販売元：ラナ エンタテインメント