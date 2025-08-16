シンプルな装いもすてきだけれど、なんだかコーデがものたりない…そう思ったことはありませんか？ そんなときは、バッグにスカーフを巻いてアクセントにするというひと工夫を。家に眠るスカーフを見つけて以降、おしゃれ使いに挑戦しているというカリスマ主婦の若松美穂さん（50代）にお聞きしました。

50代で人目を気にせずおしゃれを楽しめるように

スカーフを使うことに慣れてくると「あれにも使えるかもしれない」「こうしたらどうかしら？」と、さまざまな考えが浮かびます。正解はないので、その都度試して自分流を楽しんでいます。50代になり、人からどう思われるかを気にすることが少なくなったのも悪くないと思うこの頃。いろいろなことにもチャレンジしやすくなります。

とはいえ、スカーフを楽しみたい気持ちはあっても、巻くのに“手間がかかる”となると面倒に感じますよね。その点、今回のスカーフ使いはとても簡単です。

1：バッグの金具にスカーフをとおしてみる

こちらは大きめでたくさんの荷物が入る、ZARAのバケットバッグ。持ち手は長さを変えることができるよう、ベルト状になっています。今回はこの金具部分を使います。

どう使うかというと、いたってシンプル。スカーフの四隅のひとつを金具の間にとおして垂らします。

ほかの部分はバッグの中身の上にふわっと乗せます。これだけで完成です。ふわっと乗せたスカーフが、バッグの中身を隠してくれるというメリットがあります。

●別のスカーフにもすぐ変えられる

また、バッグを持ってみたら、なんだか洋服に合わないと思ったときにも便利。金具の間にとおすだけなので、サッと別のスカーフに変えることも可能です。小さめバッグでも金具つきのものは多いので、ハンカチなどを使ってみるのもアリかと思います。

2：三角に折ってみる

もうひとつの使い方は、スカーフを対角線で折って三角形をつくる方法。

手前に三角の部分を垂らし、持ち手の後ろで結びます。これだけで完成です。余った部分はバッグの中へ入れてしまいましょう。

●持ち手が小さいときはハンカチを巻きつけてもOK

このバッグは持ち手が丸いので巻く部分が少なめです。こういった場合は、ハンカチを巻きつけても大丈夫です。持ち手が小さいときにも応用できます。

同様に手前に三角部分を垂らし、持ち手の後ろで結んだらできあがりです。

同じバッグでも、巻き方によって雰囲気がかなり変わるのも楽しいです。シンプルなファッションのときほど、バッグに結んだスカーフがワンポイントに。いつものバッグの雰囲気を変える、こんな使い方はいかがでしょうか。