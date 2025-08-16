この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」にて、工場転職の専門家・ケンシロウ氏が動画「【工場 転職】求人票の見分け方!!ブラック企業？自分が悪い？」を公開。長年にわたり1万人以上の面接・面談をこなしてきた経験を基に「工場転職に失敗しやすい人の共通点」について、忖度なしに解説した。



ケンシロウ氏は冒頭、「一社目がね、残業100時間とかだったら、それが当たり前なんじゃないかなって思うもんね、普通」と語り、ブラック労働環境に染まりやすい日本の工場転職の現実に警鐘を鳴らした。特に「一人で過ごすことが多い人に限っては、気づかずにずっと年月が経ってしまうんですよ」として、友人や仲間が少ないと異常な環境を“普通”と誤認しやすい点を指摘した。



また、「失敗の定義は人それぞれ」とし、「給料や労働条件は同じでも、もとの年収や働き方によって“成功”か“失敗”かが変わる」と柔軟な視点を提案。「工場転職するときに人間関係のストレスを感じやすい人は、職場の人とまずはプライベートで接点を持つことが有効」と具体的な対策も示した。



工場によって社風が大きく異なることにも触れ、「最初は違和感を感じる社風も、繰り返すうちに慣れてくる。ただし、そういった文化が合わずに失敗と感じる人も多い」と経験をもとに話す。また、「仕事内容が聞いていた話と違った」「立ちっぱなしの仕事が体力的についていけなかった」「工夫の余地がない作業が多い」といった“あるある”も率直に解説し、「失敗と思う要因は多岐にわたる」と説いた。



動画の終盤でケンシロウ氏は、「工場転職の成功・失敗は“今の自分の状況と目標”によって変わります。自己認識をしっかり持ち、転職はエージェントに相談してミスマッチを防げば大きく後悔することはありません」と提言。「チャンネル登録と高評価、LINEからの無料相談もお待ちしています」と呼びかけ、転職希望者へのサポートを強調した。