¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¡¡¡Ö¥Ñ¥´¥À¡×¤ÇÊôÇ¼ÍÙ¤ê¡ÚÆÁÅç¡Û
¥Ó¥ë¥ÞÀïÀþ¤Îµ¾À·¼Ô¤¬ã«¤é¤ì¤¿Èý»³»³Äº¤Î¡Ö¥Ñ¥´¥À¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤·¡¢¤½¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èý»³»³Äº¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°Åã¡Ö¥Ñ¥´¥À¡×¤Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¡¢µì¥Ó¥ë¥ÞÀïÀþ¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸©½Ð¿È¤ÎÀïË×¼Ô6000¿ÍÍ¾¤ê¤Î¸æÎî¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÀï¤«¤é80Ç¯ÌÜ¤Î8·î15Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¥Ñ¥´¥À¡×¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¿¶¶½¶¨²ñ½êÂ°¤Î¡ÖÌµÁÐÏ¢¡×¤¬ÄÃº²¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿°¤ÇÈÍÙ¤ê¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê ¥¢¥ê¥¾¥Ê¤«¤éÄÉÅé¤ËË¬¤ì¤¿¡¦¾®±ö¸°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¡¢80Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤Î»þÂå¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£