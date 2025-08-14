¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡Û¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¤Ç8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÅ¹¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿17ÅÀ¡Ë
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸÷¤ËËþ¤Á¤¿ ¡É»à¼Ô¤Î¹ñ¡É ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¤¥³¥Ä¤ä¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ß¥²¥ë¡¢¥Ø¥¯¥¿¡¼¡¢¥À¥ó¥Æ¤Î3¼ïÎà¤¬½éÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ÈÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤Þ¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¤äÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤Ê»É¤·¤å¤¦¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇò¤¤¥®¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤¬º£Ç¯¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Î¢Â¦¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÁíÊÁ¤ò»Ü¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀÚ¤ê³¨ºÙ¹© ¡É¥Ñ¥Ú¥ë¥Ô¥«¥É¡É ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¡¢Ãß¸÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ç¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤¦¤ë¤Ý¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Î¥ß¥²¥ë¡¢¥Ø¥¯¥¿¡¼¡¢¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¡¢¥À¥ó¥Æ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥²¥ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È»Ñ¡¢¥À¥ó¥Æ¤Ïº²¤Î°ÆÆâÌò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂ·¤¨¤ì¤Ð¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¡£
ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊC¡Ë Disney/Pixar
