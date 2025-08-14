やらかしから8年、なぜ狩野英孝は愛され続ける？ 地味に“再ブレイク”を遂げた3つの理由
お笑い芸人の狩野英孝さんが、8月11日放送のフジテレビ系『爆笑レッドカーペット 〜真夏のオール新ネタ60連発！大復活SP〜』でネタを久々に披露し、満点大笑いを獲得しました。
狩野さんはここ最近、「50TA」（フィフティーエー）として7月18日放送の『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES』（テレビ朝日系）に、『しゃべくり007』（日本テレビ系）にもメインで出演、格闘技イベント『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』での副音声も話題を呼びました。
かつて、女性スキャンダルで長期間の謹慎をしたものの、いまでは多くの場所で目にし、かつてのブレイク時以上の活躍をしている狩野英孝さん。
大きなやらかしでの活動自粛からここまで復活を果たした理由はどこにあるのでしょうか。
◆Youtubeの切り抜きやリール動画で若年層の心を掴む
狩野英孝さんがここまでの復活を遂げたきっかけはYouTubeの配信と、『千鳥のクセスゴ！』（フジテレビ系）でしょう。
まずYouTubeに関して言えば、狩野英孝さんのYouTube公式チャンネル『EIKO!GO!!』は、ゲーム実況がメインで、内容のわかりやすさやユーザーへのサービス精神で老若男女に大人気です。
動画内では神がかり的なハプニングを定期的に起こし、それらはSNSや切り抜きのショート動画などで拡散され、さらなるファンを獲得しています。中でも「如意棒開封」の動画は、1年以上前のものにも拘わらず、いまだに再生数が伸び続けています。
そしてその人気に拍車をかけたのが千鳥さん司会の『千鳥のクセスゴ』（フジテレビ系）。伝説のアーティスト・EIKOに扮し、MONGOL800の「小さな恋の歌」やゆずの「栄光の架橋」などを独特のアレンジで熱唱するネタで、多くの人の“腹筋を崩壊”させました。
番組の最終回にはEIKO総集編が流されるなど、番組内で一番爪痕を残した芸人と言っても過言ではありません。『クセスゴ』でのEIKOを思わせる彼の歌唱は、大手携帯キャリアのauや、ゲーム『グランブルーファンタジー』CMでも見ることができます。それだけ多くの人の心を掴んだということですね。
◆天然力だけではない、実は芸人として高いポテンシャル
狩野英孝さんは、『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）で人気を集め、最初の妻と結婚したものの、2012年の不倫報道を経て2014年に離婚。その後、2016年に8股疑惑、翌2017年に未成年との交際疑惑が報じられ、長期間芸能活動を自粛することになりました。
しかし、2017年の未成年との交際疑惑に対しての記者会見では、真摯に本人が向き合っているにもかかわらず、「応援系」「野生の勘」などという迷言を連発し、ロンドンブーツの亮さんの誤爆投稿もあいまって伝説の爆笑会見になりました。
先日の『Mステ』出演時にもSixTONESの一員であるかのような不思議な行動が多くのSNSで拡散されました。その意図しない部分での笑いの多さに「芸人なのに、天然の狩野英孝に勝てないのが悔しい」と本人が言及するほどです。
一方で、『しくじり先生』（ABEMA）のそつなくこなす講師役、『かのサンド』（フジテレビ系）での進行、ゲーム実況のわかりやすさや盛り上げ力、マインクラフト配信でペットのパンダの名前を咄嗟に「時代」と付けるセンス（理由はよく回るためだそう）、50TAの作詞能力、ファンサービスなど、タレント・芸人としてのポテンシャルは相当高い狩野さん。
それ以上に「何かしでかしてくれそう」なワクワク感もあります。その期待通りどの番組を見ても何かしらの爪痕を残している芸人さんは彼以外にいないかもしれません。
◆お正月は神主として勤務。実家を大切にする人柄の良さ
◆お正月は神主として勤務。実家を大切にする人柄の良さ