パペットスンスンが「anan」スペシャルエディション表紙に！ スンスン＆ノンノンのオリジナルシールも
フジテレビ系『めざましテレビ』内で放送中のショートムービー『パペットスンスン』のパペット・スンスン＆ノンノンが、8月20日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2459号（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙に初登場。自由に物事を考え、いつも私たちに新しい気づきを与えてくれるスンスンと、そんなスンスンをそばで優しく見守る親友のノンノンが、黄色のビビッドカラーが印象的な窓枠から手を伸ばし、読者をパペットスンスンの世界へと誘う。
【写真】特別付録の「どこでも一緒♪ スンスン＆ノンノン とってもFUWAWAシール」ビジュアル
スンスン＆ノンノンが表紙のスペシャルエディション版は、“いつまでもとっておきたくなる、絵本のような一冊”をテーマに作成。目を引くビビッドな黄色の窓枠はザラザラ加工、窓枠の中とスンスン＆ノンノンはツルツル加工で、見た目だけではなく手触りでも楽しめる仕掛けを施した。ぎゅっと身を寄せ合うふたりから伝わってくるのは、お互いが唯一無二の存在であるということ。小さな窓枠から目いっぱい手を振る姿がかわいらしい。
このスペシャルエディションには、特別付録として「どこでも一緒♪ スンスン＆ノンノン とってもFUWAWAシール」が付く。本誌で撮り下ろした写真のアザーカットで作成した、選りすぐりの16枚が1シートに並ぶ。シールのデザインは、スマートフォンの裏に挟みたくなるような「anan」ロゴ入りの表紙風、星や丸型、スンスン＆ノンノンの形に縁取ったものなど、カラフルでキュートなラインナップに。
本誌内には、表紙と異なるシチュエーションのスンスン＆ノンノン撮り下ろしグラビアを掲載。テーマは“夏のある日、ふたりで仲良くピクニック”。スンスンの大好きなパンをはじめ、お花やフルーツが並ぶテーブルを前に、テンション高まる様子をこっそり撮影しました。何かを楽しそうに話している姿や、食べ物を渡しあったりする姿など、着飾らないふたり。こうして日常にカメラを向けることで、一緒にいるともっとハッピーになれるふたりの関係性がより一層伝わってくる。
また、「パペットスンスン」の世界を深く知るポイントを6つに分けて紹介。スンスンたちが住む「トゥーホック」のことやアーティスト活動としてのスンスン、「パペットスンスン」の人気コンテンツなど、編集部目線でたっぷり解説している。
読者に向けたスンスンの「一週間をハッピーに過ごすためのメッセージ」として、「ウキウキしているあなたへ」「気合を入れたいあなたへ」「憂鬱なあなたへ」…など、思わず笑顔になれる6つの言葉が寄せられている。メッセージと写真は本誌の中に掲載されるが、そのほかに「anan」の各公式Instagram、YouTube、X、TikTokにて、発売後に動画版を公開予定。
同号の「シェアする暮らし2025」特集では、ビューティー、ファッションなどさまざまなジャンルごとに「これいいよ！」なコト・モノをリサーチ。美容は吉田朱里、ファッションは俳優の花瀬琴音とスタイリストの伊藤信子、フードではぼる塾の田辺智加に、みんなと情報をシェアし合い、自分自身をアップデートしていくことの醍醐味も聞いた。CLOSE UPにはSUPER EIGHTの丸山隆平、JO1の白岩瑠姫が登場する。
通常版の表紙は櫻坂46。表紙メンバーのスペシャルグラビアとフォトカードに加えメンバー全員がアンケートで参加。メンバーの今気になることをシェアしてくれた。さらに四期生は全員でのグラビアに初挑戦。浅井恋乃未がハンサムなスーツ姿で魅せるIt GIRL Special企画も。
もうひとつのスペシャルエディションの表紙はROIROM。通常版とスペシャルエディション2種は同日発売。特集内容は同一となる。特別付録のスンスン＆ノンノン「anan」オリジナルシールが付くのは、パペット・スンスン＆ノンノン表紙のみとなる。
「anan」2459号パペットスンスンスペシャルエディションは、マガジンハウスより8月20日発売。定価1300円（税込）。
