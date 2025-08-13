配線悩みを解決できる！タップホルダー付きケーブルカバーの新色ホワイト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、クラップ取り付けによりケーブルカバーだけでなく電源タップも固定することができ、ケーブルをまとめて隠せるタップホルダー付きケーブルカバーの新色となるホワイト「200-STN084W」を発売した。
■デスクにしっかり固定
ぐらつきがちなデスク上の電源タップを、しっかり固定できるタップホルダーを搭載する。ホルダー部は4〜6.5cmまで伸縮対応し、しっかりとホールド。抜き差しもスムーズに行うことができる。
■昇降デスクにも最適
クランプ式だから簡単でしっかり天板に固定することができるため、昇降デスクにも最適だ。昇降によるケーブルの引っ張りにも対応し、上下動作による配線の煩わしさを軽減できる。
■ケーブルが美しくまとまる
20個のパーツから構成されるケーブルカバーは、最大133cmまで延長可能だ。各パーツにスリットがあり、ケーブルを簡単に通すことができるだけでなく、タップホルダー背面にはケーブルクリップが搭載されているため、綺麗に配線ができスッキリさせることができる。また、パーツの数を調整することで、デスクに合った長さに調整することもできる。
■安定感のあるメタルベース
カバーの最下部には、重みのある金属製ベースを採用。ケーブルの揺れやズレを防ぐことができる。常に安定した状態をキープします。細部にまで配慮された設計で、毎日のデスクワークがより快適になる。
■インテリアに合わせて選択
ブラックとホワイト2色から選ぶことができる。お部屋の雰囲気やインテリアに合ったカラーを選択することができる。
