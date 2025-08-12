韓国前大統領の妻・金建希氏がソウル中央地裁に出頭…逮捕状の審査開始　早ければ12日中に逮捕の可能性

韓国のソウル中央地裁は12日午前、尹錫悦前大統領の妻・金建希氏の逮捕状を発布するかどうかの審査を始めました。金建希氏は早ければ12日中に逮捕される可能性があります。

金氏を巡っては韓国の特別検察が今月7日、あっせん収賄などの疑いで逮捕状を請求し金氏は12日午前10時過ぎから裁判所が逮捕状を出すか判断する審査に出席しています。

金氏は報道陣が待ち構える中、黒のスーツ姿で裁判所に到着し、一礼した後、無言で建物の中に入っていきました。

金氏は海外事業への政府支援を求める旧統一教会の関係者から高級バッグを受け取った疑いがある他、知人が経営する輸入車販売会社の株価操作に関与した疑いなどが持たれています。

7月6日に行われた特別検察の取り調べで、金氏は容疑を否認していました。

韓国メディアは裁判所が早ければ12日夜遅くにも逮捕状を発布するか判断するとしていて、逮捕状が出れば金氏はそのまま拘置所に収容される見通しです。

夫の尹前大統領は先月、特殊公務執行妨害などの疑いで逮捕され、勾留されています。

夫人が逮捕された場合、前大統領夫妻が同時に逮捕されることになり、韓国史上初めての事態となります。