¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤Ç¥Ä¥¤¥¹¥¿ー¥²ー¥à¡ª¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×Âè55ÏÃ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²áµî¤òµá¤á¤Æ¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
²èÁü¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎºîÉÊ¥Úー¥¸¡Êhttps://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000415269¡Ë¤è¤ê¡ÚÂè55ÏÃ¡Û 8·î9Æü ¸ø³«
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï8·î9Æü¡¢Á®ËÞ¿Í»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×Âè55ÏÃ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²áµî¤òµá¤á¤Æ¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ä¥¤¬¸½À¤¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢½÷¿À¤Ë»Å¤¨¤ë¥·¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ËÀ¶µ°é¤Î¼Âµ»»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£Âè55ÏÃ¤Ç¤Ï²¿¸Î¤«¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ä¥¤¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ë¶½¤¸¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢Âè55ÏÃ¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¡Ö»äÃ£¤ËH¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×――¤¢¤ëÆü¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ä¥¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷¿À¤Ë»Å¤¨¤ë¥·¥¹¥¿ーÃ£¡£¸½À¤¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÀ¶µ°é¤Î¼Âµ»»ØÆ³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡©