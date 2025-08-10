球場に背番号51のプレートも序幕

イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）のマリナーズ時代の背番号「51」の永久欠番セレモニーが9日（日本時間10日）、マリナーズ本拠地のT-モバイル・パークで開かれた。イチロー氏は「私の妻である弓子へ、私は彼女と一緒にまた今日の試合でホットドッグを食べるのが待ちきれません」と独特の表現で喜びを語った。

バックスクリーン横のフェンスが開き、スーツ姿のイチロー氏が深々と一礼して登場すると、球場はスタンディングオベーションが起きた。大歓声に応えたイチロー氏は、出席した弓子夫人とハグを交わした。

スピーチでは「What’s up Seattle!!（調子はどうだい、シアトル!!）と第一声を披露したイチロー氏。「最高の栄誉を受けるために今日ここにいることができて、とてもありがたく思っている。2週間のうちに英語で2度もスピーチをする機会を与えてくれるなんて、誰のアイデアだろうか？」とジョークを飛ばした。

さらに、メジャーデビュー直後の2001年4月11日のアスレチックス戦で披露した右翼から三塁へのの返球を“レーザービーム”と実況したリック・リズ氏に対しても「私のシアトルにおける背番号『51』としてのアイデンティティを築け上げる手助けになりました」と感謝。「あなたはクーパーズタウンに来ることができなかったので、私が行ったあなたの実況物まねを聞くことができませんでしたね。君がどういう評価をしたか知っておく必要があるので、もう一度やらせてほしい」と語ると「HOLY SMOKE！ A laser-beam strike from Ichiro！」と絶叫。相変わらずの“イチロー節”を炸裂させていた。

式典にはランディ・ジョンソン氏、ケン・グリフィーJr.氏、アルビン・デービス氏、ジェイ・ビューナー氏、エドガー・マルティネス氏、ダン・ウィルソン氏、フェリックス・ヘルナンデス氏らレジェンドが出席。バックスクリーン左にイチロー氏の名前と永久欠番「51」が入ったプレートが序幕された。（Full-Count編集部）