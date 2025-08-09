大大大当たりーーッッ！！【セブン-イレブン】ティータイムがシャレる♡「新作スイーツ」

暑い夏にもおいしく食べられるスイーツをGETするなら【セブン-イレブン】がおすすめ！ 今回は、味も見た目もおしゃれで満足度高めな「新作スイーツ」4品をピックアップ。お買い物の参考にしてみてください。

これ間違いないやつ！「ニューヨークチーズケーキ」

最初にご紹介するのは、スイーツブロガーの@sujiemonさんが「超しっとりで濃密感のある食感」と激推しする「ニューヨークチーズケーキ」。ボトム部分のサクサククッキーに芳醇なチーズの香りと濃厚な味わいがベストマッチ。「しっとり・濃厚・コク」すべてがそろった本格的なチーズケーキをコンビニで買えるのがうれしいポイント。フィルムを剥がして片手でパクッと食べるのも◎ お値段は\280（税込）です。

満足度高め！「とろけるホイップミルクプリン」

@oyatsu_panponさんのイチオシは、濃厚でコク深いミルクプリンにくちどけの良いホイップクリームを盛り付けた「とろけるホイップミルクプリン」。以前から販売されていたものが、さらにおいしくなって登場したそう。ミルクプリンとホイップの間にはカラメルソースも入っていて、ほろ苦さがアクセントになっているのだとか。「リッチで濃厚な味わいでとても美味しかった」と絶賛されているので、ミルクプリン好きは要チェックです！ お値段は\259（税込）です。

チーズケーキ好き集合！「とろ生チーズケーキ 塩キャラメル」

@yuumogu22さんが「味が濃い～！ 濃厚チーズケーキ」と大興奮のこちらは、とろ生食感のキャラメルチーズ生地に、ビスケット・塩キャラメルソースを合わせた「塩キャラメルチーズケーキ」。分厚めのビスケットと、濃厚なキャラメルソースに挟まれる形になっているチーズ生地がベストマッチ。ほろ苦さもあり、最後まで飽きずに食べられそうです。お値段は、\259（税込）です。

おいしいに決まってる！「たっぷりホイップのダブルシュー 塩キャラメル」

最後にご紹介するのは、@sujiemonさんが「とろける口どけ感がクセになる」と激推しするシュークリーム。香ばしく軽めの食感のシュー生地に、塩キャラメルクリームとホイップクリームがたっぷりと詰まった贅沢すぎる1品。カリカリ食感のカラメルチップがアクセントになっているそう。キャラメル好きも、ホイップシュー好きもしっかり満足できるのではないでしょうか。\237（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A