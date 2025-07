球団がグリーンモンスターを訪れる山本由伸の様子を公開

ドジャース・山本由伸投手へのまさかの“ダメ出し!?”にファンが注目している。27日(日本時間28日)、レッドソックス3連戦を終え、敵地フェンウェイパークを去る際、山本は左翼の巨大フェンス「グリーンモンスター」に潜入。突然聞こえてきた「No, no, no, no, no」に反応する右腕の姿が「かわいい」と話題を呼んでいる。

ドジャース公式X(旧ツイッター)は「グリーンモンスター」の内部に入る山本と通訳を務める園田芳大氏の様子を公開。ボストン名物でもある高いフェンスの裏側には、ここを訪れた選手のサインが至るところに残されており、歴史を感じさせる空間となっている。

初訪問の記念にと山本がサインを書いていると、背後にあった小窓からマーク・プライアー投手コーチが「No, no, no, no, no」と声掛け。突然の“ダメ出し!?”に驚くも、正体が分かると笑い声に包まれた。

一連の流れを見たファンは「ヨシはかわいい」「なんかコーチ(たぶん)に言われてる」と反応。また、メジャー2年目で歴史の1ページに名前を刻んだ山本に「やっと書けたね」「壁にサインする伝統、素晴らしい」「珍しい体験」「とてもクールな伝統だよね」と喜ぶファンも多かった。(Full-Count編集部)