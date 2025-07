サンリオキャラクターズの「ふわふわFACE台形ポーチ」がカプセルトイに登場! ほんわかパステルカラーに心ときめいちゃう♪2025年7月上旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに登場する「サンリオキャラクターズ ふわふわFACE台形ポーチ」がかわいすぎる♪本アイテムは「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」がラインナップ。パステルカラーと優しい光沢のあるボア素材の組み合わせが相性が抜群!裏面には、全種、各キャラクターの名前が筆記体で刺繍されており、細部までこだわったデザインがサンリオファンの心くすぐります。

さらに「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」はふかふかの耳付き仕様なのもポイント♪マチ付きで収納力ばっちりなのでコスメや小物整理にぴったり!お持ち歩きのアイテムをサンリオキャラクターズで揃えて、毎日をもっとかわいく楽しく彩ってみよう♪ぜひこの機会にゲットしてみてくださいね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339