¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙÂè13ÏÃ¡¡¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤Î»þÂå¡¢¥«¥Õ¥«¤Î½è¶ø¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÌÀ
7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î23»þ¤è¤êÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¡£Âè13ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬ÆüËÜ½é¤ÎTikTok SpotlightÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤ËSpotify¤ÇÄ°¤±¤ë¡Ø¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÆ¤È²ºîÀï¡ÙÂè2´ü¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£
½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡Ù¤Ë¤Æ2020Ç¯7·î¤è¤êÏ¢ºÜÃæ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ëµ±¤¡¢´û´©15´¬¤Ë¤·¤Æ¹ñÆâÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1800 ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¾¾ËÜÄ¾Ìé»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ËÌÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Åª¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Production I.G¡¿²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦
Âç²ø½Ãµé¥¿¥Ã¥°¡ª¡¡Âè1´ü¤Ï2024Ç¯4·î13Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¡¢X¤Ç¤ÎÁ´À¤³¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙÂè2´ü¤ÎÂè1ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè13ÏÃ¡Ö²ø½ÃÊ¼´ï¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè13ÏÃ¡Ö²ø½ÃÊ¼´ï¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²ø½Ã10¹æ¤Î½±·â¤ÏÎ©Àî´ðÃÏ¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¤È¤·¤Æ¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤Î½è¶ø¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè3ÉôÂâ¤Î¿·¿ÍÂâ°÷¤¿¤Á¤ÏÊÌÉôÂâ¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ÉËÉ±ÒÂâºÇ¶¯¡É ¤ÎÂè1ÉôÂâ¤Ø¤Î½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¤Ï¡¢ÂâÄ¹¡¦ÌÄ³¤¸¹¤Î¸µ¤Ø°§»¢¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè13ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬ÆüËÜ½é¤ÎTikTok SpotlightÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âè1´ü¤Î¼çÂê²Î¤ËYUNGBLUD¡¦OneRepublic¡¢Âè2´ü¤Î¼çÂê²Î¤ËAURORA¡¦OneRepublic¤È¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢TikTok¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙTikTokÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºîÉÊ´ØÏ¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸¡º÷¤·¤¿ºÝ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤â¡¢ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬ÆüËÜ¤ÎÂè1¹æºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡ËËÉ±ÒÂâÂè3ÉôÂâ ¡ÊC¡Ë¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¿½¸±Ñ¼Ò
½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡Ù¤Ë¤Æ2020Ç¯7·î¤è¤êÏ¢ºÜÃæ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ëµ±¤¡¢´û´©15´¬¤Ë¤·¤Æ¹ñÆâÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1800 ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¾¾ËÜÄ¾Ìé»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ËÌÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Åª¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Production I.G¡¿²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦
Âç²ø½Ãµé¥¿¥Ã¥°¡ª¡¡Âè1´ü¤Ï2024Ç¯4·î13Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¡¢X¤Ç¤ÎÁ´À¤³¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¡ãÂè13ÏÃ¡Ö²ø½ÃÊ¼´ï¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²ø½Ã10¹æ¤Î½±·â¤ÏÎ©Àî´ðÃÏ¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¤È¤·¤Æ¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤Î½è¶ø¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè3ÉôÂâ¤Î¿·¿ÍÂâ°÷¤¿¤Á¤ÏÊÌÉôÂâ¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ÉËÉ±ÒÂâºÇ¶¯¡É ¤ÎÂè1ÉôÂâ¤Ø¤Î½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¤Ï¡¢ÂâÄ¹¡¦ÌÄ³¤¸¹¤Î¸µ¤Ø°§»¢¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè13ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬ÆüËÜ½é¤ÎTikTok SpotlightÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âè1´ü¤Î¼çÂê²Î¤ËYUNGBLUD¡¦OneRepublic¡¢Âè2´ü¤Î¼çÂê²Î¤ËAURORA¡¦OneRepublic¤È¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢TikTok¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙTikTokÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºîÉÊ´ØÏ¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸¡º÷¤·¤¿ºÝ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤â¡¢ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬ÆüËÜ¤ÎÂè1¹æºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡ËËÉ±ÒÂâÂè3ÉôÂâ ¡ÊC¡Ë¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¿½¸±Ñ¼Ò