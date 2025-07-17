¡ÔÉÔÎÑÊóÆ»¤ÇµÕ¶¤â¡ÕÅÄÃæ·½¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦Âç²ñ¤ÇÌó1700Ëü±ß³ÍÆÀ¡ª1935¿ÍÃæ3°Ì¤Î²÷µó
4·î¤Ë±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆµÕ¶¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ëÅÄÃæ¤À¤¬¡¢7·î17Æü¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡È¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¡É¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¡¼¥«¡¼¡ÊWSOP¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤Î¡È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢ËèÇ¯5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ø$1,000 Super Turbo¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÌç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
WSOP¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØPorkerNews¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø$1,000 Super Turbo¡Ù¤ÎÉôÌç¤Î½Ð¾ì¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¡ÖKei Tanaka¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¶¥µ»Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¡£³Ü¤Ë²¼¤²¤¿Çò¤¤¥Þ¥¹¥¯¡¢¶»¸µ¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿¹õ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢Æ¬¤ËÈï¤Ã¤¿¹õ¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¡¢¡È¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡É¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÅÄÃæ¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼Âç²ñ¤Ç¤ÎÅÄÃæ¤Î½ç°Ì¤È¾Þ¶â¤À¡£
¡Ö1,935¿Í¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ëÉôÌç¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È3°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì»þ¤Ï»Ä¤ê3Ì¾¤Î¤Ê¤«¤Ç1°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡È¤¢¤ï¤äÍ¥¾¡¤«¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¡£
ÀË¤·¤¯¤â3°Ì¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ë²÷¿Ê·â¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾Þ¶â¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó1,670Ëü±ß¤À¤½¤¦¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï²÷µó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÂç¾¡¤Á¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë