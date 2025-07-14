¡Ô²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡©¡Õµª»Ò¤µ¤Þ¡¢ËüÇî¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¡È¼ÊÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡É¤ËÀìÌç²È¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤¬¡Ä¡×ÊÌÊª¤À¤È»ØÅ¦¡Ú·³ÃÏºÌµÝ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óNEWS¡Û
¡¡7·î3Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¼°Åµ¤ÈÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡×¤¬Ï¢Æü³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö3Æü¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÆü¡£À¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¼°Åµ¸å¤ÎºÅ»ö¤Ç¤Ï¡¢²í³Ú¤Î±éÁÕ¤äMISIA¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¤Û¤«¡¢ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡©¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È¡£Â¾¡¢¡ÈÇ»¤¤¤á¤Î¥á¥¤¥¯¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤ä¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¡È¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤ë¤ª»Ñ¡É¤Ê¤É¤â
¡¡¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÌ¾ÍÀÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Èµª»Ò¤µ¤Þ¤âÎ×ÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¼ÊÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊÔ½¸¼Ô¤Î·³ÃÏºÌµÝ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö²¿ÁØ¤â½Å¤Í¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÊÁ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿¥Êª¤ÎÊ¸ÍÍ¡Èå³¡Ê¤«¤¹¤ê¡Ë¡É¤ò»×¤ï¤»¤ëµª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¾¤¤·Êª¡£¼°ÅµÅöÆü¤Ë¤Ï¼¡²ó³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òË¬¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Çò¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÊÉ¤Ë±Ç¤¨¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¸¯¤¤¡£¥°¥ê¡¼¥ó°ì¿§¤Ç¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ÎÇò¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½é²Æ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·³ÃÏºÌµÝ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡©¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAKIKO OGAWA.¡×¡Ê¥¢¥¥³¥ª¥¬¥ï¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï°ÊÁ°¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î½Ä¼Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥«¥é¡¼°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î13Æü¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î»ÜÀß¤Ç¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò¤ò´ðÄ´¤ËÀÄ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È¤¬¡ÖAKIKO OGAWA.¡×¤ÎÍÎÉþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¡È¿Æ»Ò¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·³ÃÏ¤µ¤óÛ©¤¯¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÙÉô¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¡ØAKIKO OGAWA.¡Ù¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¡ØAKIKO OGAWA.¡Ù¤Ï¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡ØAKIKO OGAWA¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾®Àî¾´»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Â»ÒÍÍ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¡ØAKIKO OGAWA¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢µª»ÒÍÍ¤¬¤ª¾¤¤·¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤ä¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤´¸øÌ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤ª±©¿¥¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¾¯¤·¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤È¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤´¸øÌ³¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Éþ¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëµª»Ò¤µ¤Þ¡£º£²ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼°Åµ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ËÎ×ÀÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢·³ÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤È¤âÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÆüËÜÀ½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªÍÎÉþ¤òëÐ¤¨¤¿¤ê¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈMade in JAPAN¡É¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤È¤·¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Û¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ç¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â¡¢ÆüËÜ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÍ§¹¥¤ò¤ª¼¨¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÃå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤âÆüËÜ¿Í¤ÎÅÁÅý¤ä¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¨¡¨¡¡£