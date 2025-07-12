沼津vs鹿児島 スタメン発表
[7.12 J3第20節](愛鷹)
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 3 ルーカス・セナ
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 23 白輪地敬大
FW 35 向井ひな太
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
MF 6 遠山悠希
MF 7 沼田航征
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
FW 20 川又堅碁
FW 29 ウェベルトン
監督
中山雅史
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 48 谷田壮志朗
MF 14 吉尾虹樹
MF 15 井堀二昭
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 3 ルーカス・セナ
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 23 白輪地敬大
FW 35 向井ひな太
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
MF 6 遠山悠希
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
FW 20 川又堅碁
FW 29 ウェベルトン
監督
中山雅史
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 48 谷田壮志朗
MF 14 吉尾虹樹
MF 15 井堀二昭
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹