ワインのインポーター、アグリが輸入し、イタリア北中部のワイン協同組合テッレ・チェヴィコが製造する容量500mlの小型紙パックワイン『サンクリスピーノ・オーガニック』が、日本農林規格(JAS規格)に準拠したオーガニック認証を取得しました。

ワインのインポーター、アグリが輸入し、イタリア北中部のワイン協同組合テッレ・チェヴィコが製造する容量500mlの小型紙パックワイン『サンクリスピーノ・オーガニック』が、日本農林規格(JAS規格)に準拠したオーガニック認証を取得。

ワインや農産加工品を主に取り扱い、日本政府から「JAS有機認証を実施可能な外国登録認証機関」として正式に認可されている国際有機認証機関CCPB(Controllo e Certificazione dei Prodotti Biologici)の監査・審査により、同商品は製造から輸出に至る全工程でJAS規格の厳格な基準を満たしていることが証明されました。

これにより改正JAS法の経過措置が終了する2025年9月末以降は、左図の通り「有機JASマーク」を表示し、「有機ワイン」、「オーガニック・ワイン」として正式に販売し続けることが可能となりました。

サンクリスピーノ・オーガニック商品の有機JAS認証マーク入りラベル

<改正JAS法を遵守した、消費者にわかりやすい「有機ワイン」>

2022年10月1日に施行された改正JAS法により、有機JASの認証範囲にワインを含む「有機酒類」が追加されました。

2025年9月30日までの経過措置期間が設けられており、「生産国で有機JAS認証を取得した有機酒類」及び「有機同等性が認められた国(認証機関)から認証を受けた製品を、認可を受けた輸入業者が輸入した酒類」のみが、有機JASマークを表示できるようになります。

輸入ワインについては、10月1日以降に通関された(税関による輸入許可を得た)商品が対象となります。

日本と有機同等性が認められているCCPBの認証を取得し、JAS規格の基準を満たしたサンクリスピーノ・オーガニックも該当します(有機JAS認証マーク入りの商品は、2025年12月頃から出荷予定です)。

■低価格で食品ロスの少ない「飲み切りサイズの紙パック」が好評!

家飲みで気軽に一杯、これからのシーズンはアウトドアのレジャーでも

容量500mlのサンクリスピーノはワイングラス4杯分の飲み切りサイズで、手回しキャップにより再栓も可能。

希望小売価格※858円(税込)とリーズナブルで持ち運びしやすく、家飲みはもちろん、キャンプやピクニック、スポーツ観戦などのレジャーでも楽しめる使い勝手の良さが人気です。

コンビニやスーパーなどでの取り扱いが増え、日本国内の年間販売数は、販売開始した2020年に比べ約4倍となる70万本に達しています。

資材や輸送費が高騰する中、瓶ワインよりも低コストで環境に優しいことから、ますます需要が高まっています。

※2025年10月出荷分より希望小売価格880円(税込)に価格改正となります

<サンクリスピーノ・オーガニック商品ラインナップ>

●サンクリスピーノ オーガニック・ロッソ

●サンクリスピーノ オーガニック・ビアンコ

●サンクリスピーノ オーガニック・ロザート

サンクリスピーノ オーガニック・ロッソ

サンクリスピーノ オーガニック・ビアンコ

サンクリスピーノ オーガニック・ロザート

<サンクリスピーノのイメージキャラクター「ジャン・クリスピーノ」誕生>

サンクリスピーノの商品イメージキャラクター「ジャン・クリスピーノ」が誕生しました。

パッケージクラフトの第一人者・高橋和真氏が商品の紙パックを使って制作したフィギュア(非売品)で、キャラクター名は一般公募によって命名されました。

サンクリスピーノの公式Instagramで設計図を公開中。

サンクリスピーノのイメージキャラクター「ジャン・クリスピーノ」

■環境に配慮しつつ、ボトルに劣らない品質を保持

リサイクル可能な「紙パックワイン」の普及に挑む!

サンクリスピーノ・オーガニックは、環境に配慮したパッケージを採用しています。

食品用紙容器の世界的トップ・ブランド、テトラパック社製の紙パックを採用。

無菌充填包装により常温での保存と品質保持が可能となっています。

FSC(森林管理協議会)認証を受けた紙を使用した6層構造の紙パックは、ワインの色・香り・味わいをしっかりとキープします。

何度でも開け閉めできるキャップは、サトウキビ由来のバイオプラスチック製。

容器全体の65%以上がリサイクル可能な資源で作られています。

さらに500mlの小容量サイズにすることで、飲み残しによる食品ロスを減らし、製造や輸送にかかるエネルギーやコスト、CO2排出量を大幅に削減しています。

■ヨーロッパの厳格な有機認証やサステイナブル認証も取得済み

サンクリスピーノの製造元テッレ・チェヴィコは1963年にイタリアのエミリア=ロマーニャ州で創業し、ワイン生産量イタリア第2位を誇るワイン生産協同組合。

SDGsの取り組みをワインビジネスの柱に据え、地球環境にやさしいワインづくりを行っています。

サンクリスピーノのオーガニック・ワインは、肥料や除草剤を極力使わないサステイナブル農法で栽培されたシチリア産のブドウを使用。

ユーロリーフをはじめ、EQUALITAS(=エクオリタス、イタリアワインのサステイナブル認証団体)やISO(国際標準化機構)、IFS(国際食品規格)等より数々の認証を取得しています。

加えてイタリアの有機認証「CCPB」及び日本の「有機JAS認証」も取得。

高い信頼性が保証されています。

ユーロリーフ認証マーク

EQUALITAS認証マーク

FSC認証マーク

■有機JASマーク表示付き新商品 2025年冬に登場

サンクリスピーノ・オーガニックシリーズ商品『サンジョヴェーゼ』『トレッビアーノ』

●サンクリスピーノ サンジョヴェーゼ・オーガニック(2025年冬発売予定)

サンクリスピーノ サンジョヴェーゼ・オーガニック

●サンクリスピーノ トレッビアーノ・オーガニック(2025年冬発売予定)

サンクリスピーノ トレッビアーノ・オーガニック

テッレ・チェヴィコの本拠地・エミリア=ロマーニャ州で育まれた有機栽培ブドウを100%使用。

果実のピュアな風味がグラスいっぱいに広がり、繊細な香りや味わいが際立つ、オーガニックならではのやさしい味わい。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 有機JAS認証取得!アグリ『サンクリスピーノ・オーガニック』 appeared first on Dtimes.