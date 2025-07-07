Íµ¡JASÇ§¾Ú¼èÆÀ¡ª¥¢¥°¥ê¡Ø¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ù
¥ï¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¥°¥ê¤¬Í¢Æþ¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÃæÉô¤Î¥ï¥¤¥ó¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¤¬À½Â¤¤¹¤ëÍÆÎÌ500ml¤Î¾®·¿»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¡Ø¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê(JASµ¬³Ê)¤Ë½àµò¤·¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥°¥ê¡Ø¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ù
¥ï¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¥°¥ê¤¬Í¢Æþ¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÃæÉô¤Î¥ï¥¤¥ó¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¤¬À½Â¤¤¹¤ëÍÆÎÌ500ml¤Î¾®·¿»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¡Ø¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê(JASµ¬³Ê)¤Ë½àµò¤·¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£
¥ï¥¤¥ó¤äÇÀ»º²Ã¹©ÉÊ¤ò¼ç¤Ë¼è¤ê°·¤¤¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¡ÖJASÍµ¡Ç§¾Ú¤ò¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ê³°¹ñÅÐÏ¿Ç§¾Úµ¡´Ø¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÍµ¡Ç§¾Úµ¡´ØCCPB(Controllo e Certificazione dei Prodotti Biologici)¤Î´Æºº¡¦¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÀ½Â¤¤«¤éÍ¢½Ð¤Ë»ê¤ëÁ´¹©Äø¤ÇJASµ¬³Ê¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²þÀµJASË¡¤Î·Ð²áÁ¼ÃÖ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë2025Ç¯9·îËö°Ê¹ß¤Ï¡¢º¸¿Þ¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÍµ¡JAS¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÉ½¼¨¤·¡¢¡ÖÍµ¡¥ï¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ó¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÈÎÇä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤ÎÍµ¡JASÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯Æþ¤ê¥é¥Ù¥ë
¡ã²þÀµJASË¡¤ò½å¼é¤·¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÍµ¡¥ï¥¤¥ó¡×¡ä
2022Ç¯10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµJASË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Íµ¡JAS¤ÎÇ§¾ÚÈÏ°Ï¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¡ÖÍµ¡¼òÎà¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î·Ð²áÁ¼ÃÖ´ü´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¸»º¹ñ¤ÇÍµ¡JASÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Íµ¡¼òÎà¡×µÚ¤Ó¡ÖÍµ¡Æ±ÅùÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¹ñ(Ç§¾Úµ¡´Ø)¤«¤éÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿À½ÉÊ¤ò¡¢Ç§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿Í¢Æþ¶È¼Ô¤¬Í¢Æþ¤·¤¿¼òÎà¡×¤Î¤ß¤¬¡¢Íµ¡JAS¥Þ¡¼¥¯¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¢Æþ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢10·î1Æü°Ê¹ß¤ËÄÌ´Ø¤µ¤ì¤¿(ÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ëÍ¢Æþµö²Ä¤òÆÀ¤¿)¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÈÍµ¡Æ±ÅùÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëCCPB¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢JASµ¬³Ê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤â³ºÅö¤·¤Þ¤¹(Íµ¡JASÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯Æþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯12·îº¢¤«¤é½Ð²ÙÍ½Äê¤Ç¤¹)¡£
¢£Äã²Á³Ê¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¡Ö°û¤ßÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬¹¥É¾¡ª
²È°û¤ß¤Çµ¤·Ú¤Ë°ìÇÕ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â
ÍÆÎÌ500ml¤Î¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Ï¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹4ÇÕÊ¬¤Î°û¤ßÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¼ê²ó¤·¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤êºÆÀò¤â²ÄÇ½¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¢¨858±ß(ÀÇ¹þ)¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²È°û¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬Áý¤¨¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¿ô¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿2020Ç¯¤ËÈæ¤ÙÌó4ÇÜ¤È¤Ê¤ë70ËüËÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñºà¤äÍ¢Á÷Èñ¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÓ¥ï¥¤¥ó¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯10·î½Ð²ÙÊ¬¤è¤ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê880±ß(ÀÇ¹þ)¤Ë²Á³Ê²þÀµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡ü¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥½
¡ü¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥¢¥ó¥³
¡ü¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥¶¡¼¥È
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥½
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥¢¥ó¥³
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥¶¡¼¥È
¡ã¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡×ÃÂÀ¸¡ä
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Î¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦¹â¶¶ÏÂ¿¿»á¤¬¾¦ÉÊ¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢(ÈóÇäÉÊ)¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾¤Ï°ìÈÌ¸øÊç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Î¸ø¼°Instagram¤ÇÀß·×¿Þ¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡×
¢£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥È¥ë¤ËÎô¤é¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤òÊÝ»ý
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤Ê¡Ö»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¡×¤ÎÉáµÚ¤ËÄ©¤à¡ª
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÍÑ»æÍÆ´ï¤ÎÀ¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Æ¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¼ÒÀ½¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£
Ìµ¶Ý½¼Å¶ÊñÁõ¤Ë¤è¤ê¾ï²¹¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤ÈÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FSC(¿¹ÎÓ´ÉÍý¶¨µÄ²ñ)Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿6ÁØ¹½Â¤¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¿§¡¦¹á¤ê¡¦Ì£¤ï¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤Ç¤â³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¥µ¥È¥¦¥¥ÓÍ³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¡£
ÍÆ´ïÁ´ÂÎ¤Î65¡ó°Ê¾å¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë500ml¤Î¾®ÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°û¤ß»Ä¤·¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢À½Â¤¤äÍ¢Á÷¤Ë¤«¤«¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥³¥¹¥È¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸·³Ê¤ÊÍµ¡Ç§¾Ú¤ä¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ëÇ§¾Ú¤â¼èÆÀºÑ¤ß
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¤ÎÀ½Â¤¸µ¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¤Ï1963Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡á¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã½£¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¥ï¥¤¥óÀ¸»ºÎÌ¥¤¥¿¥ê¥¢Âè2°Ì¤ò¸Ø¤ë¥ï¥¤¥óÀ¸»º¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡£
SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢ÈîÎÁ¤ä½üÁðºÞ¤ò¶ËÎÏ»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ëÇÀË¡¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥·¥Á¥ê¥¢»º¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò»ÈÍÑ¡£
¥æ¡¼¥í¥ê¡¼¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢EQUALITAS(¡á¥¨¥¯¥ª¥ê¥¿¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¤Î¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ëÇ§¾ÚÃÄÂÎ)¤äISO(¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½)¡¢IFS(¹ñºÝ¿©ÉÊµ¬³Ê)Åù¤è¤ê¿ô¡¹¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍµ¡Ç§¾Ú¡ÖCCPB¡×µÚ¤ÓÆüËÜ¤Î¡ÖÍµ¡JASÇ§¾Ú¡×¤â¼èÆÀ¡£
¹â¤¤¿®ÍêÀ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥í¥ê¡¼¥ÕÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯
EQUALITASÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯
FSCÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯
¢£Íµ¡JAS¥Þ¡¼¥¯É½¼¨ÉÕ¤¿·¾¦ÉÊ¡¡2025Ç¯Åß¤ËÅÐ¾ì
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¾¦ÉÊ¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ç¥ô¥§¡¼¥¼¡Ù¡Ø¥È¥ì¥Ã¥Ó¥¢¡¼¥Î¡Ù
¡ü¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥µ¥ó¥¸¥ç¥ô¥§¡¼¥¼¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯(2025Ç¯ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê)
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥µ¥ó¥¸¥ç¥ô¥§¡¼¥¼¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯
¡ü¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥È¥ì¥Ã¥Ó¥¢¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯(2025Ç¯ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê)
¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î ¥È¥ì¥Ã¥Ó¥¢¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯
¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥ß¥ê¥¢¡á¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã½£¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Íµ¡ºÏÇÝ¥Ö¥É¥¦¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£
²Ì¼Â¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ÷Ì£¤¬¥°¥é¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Íµ¡JASÇ§¾Ú¼èÆÀ¡ª¥¢¥°¥ê¡Ø¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Î¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ù appeared first on Dtimes.