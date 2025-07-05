[7.5 J3第19節](ゴースタ)

※18:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 4 松本大輔

DF 38 山本義道

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 24 西谷和希

MF 49 大澤朋也

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 29 宮崎海冬

DF 55 平智広

MF 23 四宮悠成

MF 26 村田迅

MF 41 嶋田慎太郎

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

辻田真輝

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 17 藤谷匠

DF 28 鈴直樹

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 30 狩野海晟

FW 9 清水一雅

FW 10 森晃太

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 23 安在達弥

DF 27 野末学

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 38 粟野健翔

FW 15 飯島陸

FW 18 矢島輝一

FW 20 城定幹大

監督

寺田周平