金沢vs福島 スタメン発表
[7.5 J3第19節](ゴースタ)
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 29 宮崎海冬
DF 55 平智広
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
辻田真輝
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 38 粟野健翔
FW 15 飯島陸
FW 18 矢島輝一
FW 20 城定幹大
監督
寺田周平
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 29 宮崎海冬
DF 55 平智広
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
辻田真輝
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 38 粟野健翔
FW 15 飯島陸
FW 18 矢島輝一
FW 20 城定幹大
監督
寺田周平