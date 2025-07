人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ)』全店(TOKYO/OSAKA/HAKATA)では、2025年7月2日(水)より9月23日(火・祝)までの期間限定で、「カービィカフェ Summer 2025」が開催される。『星のカービィ』は、任天堂が開発した1992年のゲームを起点とするシリーズ。なんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもつカービィは、ピンクで丸いその容貌で世界中のファンを虜にしている。ゲームやグッズのほか、カフェ展開までされるなど、活躍の幅はとどまるところを知らない。

今年もまたカービィカフェに、夏がやってきた。「カービィカフェ Summer 2025」に、 ”オレンジ” をテーマにしたこの夏の新メニューや復刻メニューが登場する。やわらかな鴨のパストラミに甘ずっぱいオレンジを添えたとっておきの一皿「コックカワサキとくせい 鴨のパストラミ〜オレンジオーシャン風〜」や、オレンジたっぷりのまるでワドルディみたいなパフェ「ワドワド☆おひさまオレンジパフェ」、青い海のようなソーダとオレンジのコントラストがとってもトロピカルな「ぷかぷかプププ☆トロピカルソーダ」が新登場。そのほか、サングラスで決めた「夏のカービィバーガー&ミートパスタ」や新世界の海辺を疾走する「ヘンケイ!くるまほおばりケーキ〜WELCOME TO THE NEW WORLD!〜」など、夏を満喫できる全7種のメニューが提供される。また、「カービィカフェ Summer 2025」のオリジナルグッズも発売される。オレンジがデザインされたコースターやオレンジポーチなど、テーマに沿ったアイテムから、ボタニカルなシャツやバンダナも登場する。2025年も、カービィカフェで夏のひとときをお楽しみください。(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.