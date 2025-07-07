ÌÀÆü¤«¤é³«Ëë¡£Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤Ç¡ÖiPad Air¡Ê2025Ç¯3·îÈ¯Çä¡Ë¡×¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¡Ú7/8¤«¤é¡Û
º£²ó¤Ï¡¢Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¡ÖApple 11 ¥¤¥ó¥Á iPad Air¡Ê2025Ç¯3·îÈ¯Çä¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤Û¤·¤¤Êª¥ê¥¹¥È¡×¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥»¡¼¥ë³«»Ï¸å¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
¢ª¡ÖAmazon ¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Ï¤³¤Á¤é
M3¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¡£Apple Intelligence¤Ç¸úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊM3¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢½èÍýÂ®ÅÙ¤ÏM1¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿iPad Air¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢4·î½é½Ü¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÄó¶¡³«»Ï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëApple Intelligence¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò´ÊÃ±¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤â¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤â²÷Å¬¤Ë
12MP¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥àµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ä¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£±Æ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12MP¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ñÎà¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â²è¼Á¤Ê¼Ì¿¿¤ä4K¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï1ÆüÃæ»È¤¨¤ëÄ¹»ý¤Á»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÏºÇÂç1TB¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤â¡¢¤³¤ì1Âæ¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
11¥¤¥ó¥Á¤È13¥¤¥ó¥Á¡¢Áª¤Ù¤ëÈþ¤·¤¤ Liquid Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
P3¤Î¹¿§°è¡¢True Tone¡¢¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤È¿¼ÍÎ¨¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡¢¼Ì¿¿¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Apple Pencil¤È¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë
Apple Pencil Pro¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢iPad Air¤¬ºîÉÊÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ä¡¢¥á¥â¤ä¥Î¡¼¥È¤ò¼«Í³¤Ë¤È¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÊÑ¿È¡£Apple Pencil¡ÊUSB-C¡Ë¤âiPad Air¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥×¥ê¤ÏºÇ½é¤«¤éÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢App Store¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¡¼¥ëÍ½Äê¾¦ÉÊ
Apple AirPods 4 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth 5.3¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢Å¬±þ·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢H2¥Á¥Ã¥×¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Apple Watch SE(Âè 2 À¤Âå)[GPS ¥â¥Ç¥ë¡¢44mm ¥±¡¼¥¹]¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É - M/L¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¿çÌ²¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢ ¾×ÆÍ»ö¸Î¸¡½Ð¡¢¿´Çï¿ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÂÑ¿åÀÇ½
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢ª¡ÖAmazon ¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Ï¤³¤Á¤é
ºÇÂç18%¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÂçÃêÁª²ñ
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤Ë¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
¢¨¾åµ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥»¡¼¥ëµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹