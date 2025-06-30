¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®Éüµ¢¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¼ê½Ñ¡¡¸µºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¤Ï¡Ö£²ÅÙÌÜ¤ÎÂç¼ê½Ñ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
£²²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Ï£±²óÌÜ¤È°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¼õ¤±¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡photo by Getty Images
¸åÊÔ¡§ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×ËÜ³ÊÉü³è¤Ø¤Î½ø¾Ï
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â¡ÖÆóÅáÎ®¡×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÄ¶°ìÎ®¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤½¤ÎÂÇËÀ¤ÇÁá¡¹¤ËÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤È¤·¤Æ¤â²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Á°ÊÔ¡Ó¡Ó¡ÓÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Åê¼êÉüµ¢£³»î¹çÌÜ¤Ç¼«¸ÊºÇ¹âµåÂ®¤¬½Ð¤¿Í×°ø¤È¤Ï¡©¡ÚÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¼ê½Ñ¡Û
¡¡MLB¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¾åÏÓ¹ü¤È¼Ü¹ü¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê·ê¡Ë¤ò³«¤±¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ÎÏÓ¤ä²¼È¾¿È¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿ç§¤òÄÌ¤·¤ÆÂ»½ý¤·¤¿¿ÙÂÓ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉª¤Î°ÂÄêÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ËºÆ¤Ó·ê¤ò³«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ü¤Èç§¤¬ÀÜÃå¤¹¤ëÉôÊ¬¤Î¼Á¤¬½é²ó¤è¤êÎô¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶áÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¼ê½Ñ¡ÊInternal Brace¡Ë¡×¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤¬ç§¤Î°Ü¿¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÙÂÓ¤òºî¤êÄ¾¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¼ê½Ñ¤Ïç§¤Î°Ü¿¢¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Æ¡¼¥×¤ÈÄ¾·Â3.5mm¤Î¾®·¿¥¢¥ó¥«¡¼¤ò¾åÏÓ¹ü¤È¼Ü¹ü¤ËËä¤á¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÙÂÓ¤òÊä¶¯¡¦¸ÇÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ç§°Ü¿¢¤Ç¤Ï¡¢°Ü¿¢¤·¤¿ç§¤¬¹ü¤ËÌþÃå¤·¡¢¿ÙÂÓ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ÙÂÓ²½¡×¤Î²áÄø¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÌó12¥«·î¤òÍ×¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤ë¿ÙÂÓ¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÌþÃå¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤¿¤á¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤ÏºòÇ¯£´·î¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤«¤é£±Ç¯¤ÇÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££³¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µå°Ò¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¥±¥¬ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹çÃæ¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¥¤¥È¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌÂ¬Äê¥Ä¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ö·¿¤Î·×Â¬µ¡´ï¤òÁõÃå¡£¤¢¤é¤æ¤ëÅêµåÆ°ºî¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢Éª¤ä¸ª¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£²ÅÙÌÜ¤ÎÂç¼ê½Ñ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¡¢Ä¹¤¯¼Â¤ê¤¢¤ë¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ç¥°¥í¥à¡Ê37ºÐ¡Ë¤â¡¢2023Ç¯£¶·î¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¹¼ê½Ñ¤ÎÎ¾Êý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°"¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯£¹·îÃæ½Ü¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢»î±¿Å¾¤È¤·¤Æ£³»î¹ç¤Ç·×10.2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£º£Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¸«»ö¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç16»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¸¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥°¥í¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ÏÄ¾µå¤¬97.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.5¥¥í¡Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï89.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó143.2¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï38.5¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢2018Ç¯¤È2019Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º¢¤È¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï°µÅÝÅª¤Êµå°Ò¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÎÏ´¶¤òÍÞ¤¨¡¢À©µåÎÏ¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤ËÏÓ¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥°¥í¥à¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¿µå¤â100¥Þ¥¤¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¿®¤¸¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ê¤ó¤À¡£98¥Þ¥¤¥ë¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢93¥Þ¥¤¥ë¤ÇÅê¤²¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµå¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤Î£¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ¥»°¿¶¿ô¤Ï8.9¸Ä¡£Á´À¹´ü¤Ë¤Ï14.3¸Ä¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÚÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤¿ÆóÅáÎ®Éüµ¢¸å¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¡Û
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Ç¥°¥í¥à¤ÎÉü³è¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ï¯Êó¤Ç¤¢¤ê¡¢Îå¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤â¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤Ç¤¤ë¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ±½ã¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ù¡¹¤ËÅê¤²¤ë²ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£µ²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡Ë¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃ«¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Ç¥°¥í¥à¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡££¶·î17Æü¤È19Æü¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢ÊóÉü»àµå¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²æËý¤Ç¤¤ëÄË¤ß¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇËÐ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥±¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¿ôÆü¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤ÎÆ¬¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬2019Ç¯¤ä2023Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£¹·î¾å½Ü¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë»öÂÖ¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê·üÇ°ºàÎÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤¬ÂÇ·â¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢£¶·î16Æü¤Îº£µ¨½éÅÐÈÄ°Ê¹ß¡¢5»î¹ç¤Ç19ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÈÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈèÏ«¤¬¸¶°ø¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÈà¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï22Æü¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ»î¹ç¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿·üÇ°¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£Åê¤²½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Î£·²ó¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î»°ÎÝÂÇ¡¢£¸²ó¤Ë¤Ï£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·×£µÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤è¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢22Æü°Ê¹ß¤Î£µ»î¹ç¤Ç¤ÏÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£³»°ÎÝÂÇ¡¢£µ»Íµå¡¢10ÂÇÅÀ¡¢£¹ÆÀÅÀ¤È¡¢¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¡×¡Û
¡¡ÅêµåÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¡¢ÂçÃ«¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢º£¤Ï¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÅÚÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÂçÃ«¤¬¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤Î¶¯²½ÈÇÅª¤ÊÌò³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÉáÄÌ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤â¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ÀÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë½¤ÀµÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï²áµî¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ÇÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥à¥¢¥ó¥°¥ë¡ÊÏÓ¤Î³ÑÅÙ¡Ë¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï45ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï34ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ê¤É²£Êý¸þ¤ÎÊÑ²½¤¬¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏÅêµåÈÄ¡Ê¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¤òÆ§¤à°ÌÃÖ¤â¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ï2022Ç¯¤«¤éÅê¤²»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï3.7%¡¢Íâ23Ç¯¤Ï6.5%¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç13.7%¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¡¢°ìÈÖ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì35.6%¤Î»ÈÍÑÎ¨¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µåÂ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö²óÅ¾¸úÎ¨¡×¤âÂçÃ«¤Î²ÝÂê¤È¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£²óÅ¾¸úÎ¨¤È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁí²óÅ¾¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤À¤±¤¬ÍÈÎÏ¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î¤³¤È¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö²óÅ¾¸úÎ¨¤âµåÂ®ÂÓ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë100¥Þ¥¤¥ë¶á¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉâÎÏ¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¥ó¸úÎ¨¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤ÀÁ´Éô¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥Ô¥óÎ¨¡Ê¡áÅêµå¤ÎÁí²óÅ¾¤Î¤¦¤ÁÍÈÎÏ¤Ê¤ÉÊÑ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿²óÅ¾¤Î³ä¹ç¡Ë¤Ï83¡ó¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î76¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÅêµå¿ô¤¬26µå¤È¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£