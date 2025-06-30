¡Ú¥¿¥ï¥Þ¥ó600Ëü±ß»þÂå¡Û¡È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡É¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡©Çä¤ë¤Ù¤¡¦Çã¤¦¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¥×¥í¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¸Å¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÄÚÃ±²Á600Ëü±ß¤òÆÍÇË¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öº£¤¬Çä¤ê»þ¡©¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎÂçÀ¾ÎÑ²Ã¤µ¤ó¤È¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤¬¡¢¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ËÜÅö¤ËÊø²õ¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¥×¥í¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¡¢·ëÏÀ¤«¤é¨¡¨¡
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤ËË½Íî¤¹¤ë¡È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡É¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÎ©ÃÏ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÎ©ÃÏ¡Ê±Øµ÷Î¥¤äÍøÊØÀ¡Ë¤ÏÊÑ¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÏÆ±¤¸ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤â¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤È¡È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î³ÎÊÝ¤ä´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®ÎÏ¤Ê¤É¡¢¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬½ÅÍ×¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í¥ÎÉ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êª·ï¤Îº¹¤Ï¡È½¤Á¶ÎÏ¡É
¤¹¤Ç¤ËÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âè1²óÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Áý²ÃÃæ¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤«¡×¡Ö¾Íè¤Î°ì»þ¶âÄ§¼ý¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡Ö½¤Á¶·×²è¤¬Æ©ÌÀ¤«¡×¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¡ÈÁª¤Ð¤ìÊý¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ¡Ö1㎡¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¼Ô¿´Íý¤È¤·¤Æ¡ÈÈò¤±¤é¤ì¤ë¡ÉÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼è°ú¥¹¥Ôー¥É¤ä²Á³Ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£²Á³Ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡É¤¬¡¢ÂçÉý²¼Íî¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤
¸½ºß¤Î600Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦ÄÚÃ±²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤¬Å·°æ¡×¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤ÈÎ¾»á¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö50Ëü±ßÁ°¸å¤Î¾å²¼Éý¡×¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬°Â¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢·àÅª¤ÊË½Íî¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½é´üÊ¬¾ù»þ¤Ë2000Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ÏÑ´ß¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬º£¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ©ÃÏ¤ÎÀ®½Ï¡×¤ä¡Ö¿Í¸ý½¸Ãæ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤¬°ìÄê¿å½à¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡Èº£Çã¤¦¤Ù¤¤«¡©¡É¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤¯Æ°¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥Ëー¥º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤¼è¤ê¸å¤Ë·Ú¤¯¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤ÆºÆÈÎ¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¹ØÆþ¼Ô¤È¶È¼Ô¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬²ÃÂ®¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤Êª·ï¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×·¹¸þ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡ÖÂÔ¤¿¤Ê¤¤È½ÃÇ¡×¤¬½ÅÍ×
¡ÖÁê¾ì¤¬¹â¤¤º£¡¢ÇäµÑ¤â¡È¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÂçÀ¾¤µ¤ó¡£
ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£6¥ö·îÁ°¤ÎÁê¾ì´¶¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²Á³Ê¡É¤Ç½Ð¤·¤ÆÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯½ÀÆð¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ï¤¤¹þ¤ß¤ä¾ðÊó¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âÀ®¸ù¤Î¸°¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ÍèÅª¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡Ö¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤«¤éÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Î©ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë»þÂå¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤â´Þ¤á¡¢¼çÍ×±Ø¶á¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤Ïº£¸å¤â°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á¡§º£¸å¤Ï¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë»þÂå¤Ë
²Á³Ê¤Ï°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½¤Á¶·×²è¤ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë±¿±Ä¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸°¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇã¤¦Êý¤â¡¢Çä¤ëÊý¤â¡¢¡Èº£¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ËÂ¨¤·¤¿Æ°¤Êý¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÎ¾»á¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäÇã¤ÇÇº¤ó¤À¤é¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áê¾ì¤Î¸«¶Ë¤á¤«¤é¡¢ÇäµÑ¡¦¹ØÆþ¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¤¬È¼Áö¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öº£¤¬Çä¤ê»þ¡©¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎÂçÀ¾ÎÑ²Ã¤µ¤ó¤È¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤¬¡¢¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ËÜÅö¤ËÊø²õ¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¥×¥í¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¡¢·ëÏÀ¤«¤é¨¡¨¡
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤ËË½Íî¤¹¤ë¡È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡É¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÎ©ÃÏ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÎ©ÃÏ¡Ê±Øµ÷Î¥¤äÍøÊØÀ¡Ë¤ÏÊÑ¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÏÆ±¤¸ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤â¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤È¡È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î³ÎÊÝ¤ä´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®ÎÏ¤Ê¤É¡¢¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬½ÅÍ×¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í¥ÎÉ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êª·ï¤Îº¹¤Ï¡È½¤Á¶ÎÏ¡É
¤¹¤Ç¤ËÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âè1²óÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Áý²ÃÃæ¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤«¡×¡Ö¾Íè¤Î°ì»þ¶âÄ§¼ý¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡Ö½¤Á¶·×²è¤¬Æ©ÌÀ¤«¡×¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¡ÈÁª¤Ð¤ìÊý¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ¡Ö1㎡¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¼Ô¿´Íý¤È¤·¤Æ¡ÈÈò¤±¤é¤ì¤ë¡ÉÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼è°ú¥¹¥Ôー¥É¤ä²Á³Ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£²Á³Ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡É¤¬¡¢ÂçÉý²¼Íî¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤
¸½ºß¤Î600Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦ÄÚÃ±²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤¬Å·°æ¡×¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤ÈÎ¾»á¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö50Ëü±ßÁ°¸å¤Î¾å²¼Éý¡×¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬°Â¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢·àÅª¤ÊË½Íî¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½é´üÊ¬¾ù»þ¤Ë2000Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ÏÑ´ß¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬º£¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ©ÃÏ¤ÎÀ®½Ï¡×¤ä¡Ö¿Í¸ý½¸Ãæ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤¬°ìÄê¿å½à¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡Èº£Çã¤¦¤Ù¤¤«¡©¡É¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤¯Æ°¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥Ëー¥º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤¼è¤ê¸å¤Ë·Ú¤¯¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤ÆºÆÈÎ¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¹ØÆþ¼Ô¤È¶È¼Ô¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬²ÃÂ®¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤Êª·ï¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×·¹¸þ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡ÖÂÔ¤¿¤Ê¤¤È½ÃÇ¡×¤¬½ÅÍ×
¡ÖÁê¾ì¤¬¹â¤¤º£¡¢ÇäµÑ¤â¡È¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÂçÀ¾¤µ¤ó¡£
ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£6¥ö·îÁ°¤ÎÁê¾ì´¶¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²Á³Ê¡É¤Ç½Ð¤·¤ÆÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯½ÀÆð¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ï¤¤¹þ¤ß¤ä¾ðÊó¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âÀ®¸ù¤Î¸°¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ÍèÅª¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡Ö¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤«¤éÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Î©ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë»þÂå¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤â´Þ¤á¡¢¼çÍ×±Ø¶á¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤Ïº£¸å¤â°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á¡§º£¸å¤Ï¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë»þÂå¤Ë
²Á³Ê¤Ï°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½¤Á¶·×²è¤ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë±¿±Ä¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸°¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇã¤¦Êý¤â¡¢Çä¤ëÊý¤â¡¢¡Èº£¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ËÂ¨¤·¤¿Æ°¤Êý¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÎ¾»á¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäÇã¤ÇÇº¤ó¤À¤é¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áê¾ì¤Î¸«¶Ë¤á¤«¤é¡¢ÇäµÑ¡¦¹ØÆþ¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¤¬È¼Áö¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¸Í·ú¤ÆÇäµÑ¡ÛÈ¾Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ÈËþ³ÛÀ®Ìó¡É¡ªÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¸ì¤ëÀ®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï¡©
¡ÚÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¡ÛÂ¨Æü¿½¹þ¤â¡©²ÃÇ®¤¹¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó»Ô¾ì¤È¹âÃÍÇäµÑ¤Î¥³¥Ä¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ¡ª
¡ÚÈ¾Ç¯Çä¤ì¤Ê¤¤¡ÛÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡È5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤Ï¡©
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡Ö²È¤òÇä¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö²È¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¤³¤³¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º¡ª¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º¡§https://www.rakuda-f.com/¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://x.gd/pEX2l