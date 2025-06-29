Ãæ¹âÇ¯¤ÏŽ¢4¤Ä¤ÎÇò¤¤Ê´Ž£¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡ÄÀìÌç°å¤¬·Ù¹ðŽ¢·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ëŽ¥Îö¤±¤ëŽ¥ÇËÎö¤¹¤ëŽ£´í¤Ê¤¤¿©½¬´·
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅÏî´¹ä¡ÊÃø¡Ë¡¢ºäËÜ¾»Ìé¡Ê´Æ½¤¡Ë¡ØÀ¤³¦°ì¤Î¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë Á±¶Ì·ì±Õ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¥Ü¥í¥Ü¥í·ì´É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢Á±¶Ì·ì±Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤¬¿©»ö¤Î²þÁ±¤Ç¤¹¡£
À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ¤è¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿©»ö¤È±¿Æ°¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨±¿Æ°½¬´·¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤Ê¤ê±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É±¿Æ°¤·¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¡¢¡ÖÁ±¶Ì·ì±Õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÌÀÆü¤«¤é¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨ÌµÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á±¶Ì·ì±Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤Ï¿©»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ê¤é¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¼¡¤Î¿©»ö¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Î²þÁ±¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ì±Õ¤Ï¿©»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢°¶Ì·ì±Õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤º¤Ã¤È°¶Ì·ì±Õ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á±¶Ì·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢°¶Ì·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
·ì±Õ¤Î¿ôÃÍ¤¬°¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ì´É¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö4¤Ä¤ÎÇò¤¤Ê´¡×
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½é¤Ë¿©»ö¤Î²þÁ±¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼è¤ê¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Î´í¸±°ø»Ò¤ÎÂ¿¤¯¤ò±ó¤¶¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°Ì®¹Å²½¤Î¼ç¤Ê´í¸±°ø»Ò¤Ï¹â·ì°µ¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÈîËþ¡¢µÊ±ì¤Ç¤¹¡£µÊ±ì¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢¿©»ö¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤Æ·ì´É¤ÎÃæ¤òÁ±¶Ì·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·ì´É¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬·ì´É¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö4¤Ä¤ÎÇò¤¤Ê´¡×¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤ÎÇò¤¤Ê´¤È¤Ï¡¢º½Åü¡¢¾®ÇþÊ´¡¢±ö¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤Î²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ïº½Åü¤Ç¤¹¡£
º½Åü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¡¢¥±¡¼¥¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢ÂçÊ¡¤ä¤É¤é¾Æ¤¤Ê¤É¤Î´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º½Åü¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿©¸å¹â·ìÅü¡×¤Ç·ì´É¤âÂ¡´ï¤â¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë
º½Åü¤ÏÅü¼Á100¡ó¤Ç¡¢Åü¼Á¤½¤Î¤â¤Î¡£Åü¼Á¤Ï¡¢°¶Ì·ì±Õ¤Ç¤À¤Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âº½Åü¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾Ã²½µÛ¼ý¤¬Â®¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åü¼Á¤Ë¤ÏÃ±ÅüÎà¡¢Ã±ÅüÎà¤¬2¤Ä·ë¹ç¤·¤¿ÆóÅüÎà¡¢Ã±ÅüÎà¤¬Â¿¿ô·ë¹ç¤·¤¿Â¿ÅüÎà¤¬¤¢¤ê¡¢·ë¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÁá¤¯Ê¬²ò¤µ¤ìµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º½Åü¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥·¥çÅü¡Ê¥¹¥¯¥í¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¡Ê¥°¥ë¥³¡¼¥¹¡Ë¤È²ÌÅü¡Ê¥Õ¥ë¥¯¥È¡¼¥¹¡Ë¤¬·ë¹ç¤·¤¿ÆóÅüÎà¡£ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¹¤°¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤Ï¾®Ä²¤«¤éµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÛ¼ý¤¬Â®¤¤¤ÈÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤È¤Ï·ì±ÕÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤ÎÇ»ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¸å¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢¿©¸å2»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤â·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¿©¸å¹â·ìÅü¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¸å¹â·ìÅü¤ÏÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ì´É¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤¹¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©¸å¹â·ìÅü¤¬¤¹¤¤Â¡¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤¤Â¡¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤òºÙË¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¹²¤Æ¤ÆÂçÎÌ¤ËÊ¬Èç¤·¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤¤Â¡¤Ï¤É¤ó¤É¤óÈè¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌó95¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢¤¹¤¤Â¡¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤Ç¤¹¡£
¿©¸å¹â·ìÅü¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢»þ·ìÅüÃÍ¤ä¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¤Ê¤É¤Î·ìÅüÃÍ´ØÏ¢¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤ÏµÞ¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢È¿Æ°¤ÇµÞ¹ß²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬µ¯¤¤ë¤ÈµÞ·ã¤Êµ²²î´¶¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¶õÊ¢¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾·×¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀÝ¤ì¤Ð¡¢»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£·ì´É¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤Ç¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³èÀ»ÀÁÇ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤ò·âÂà¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤ë¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎºÙË¦¤ä°äÅÁ»Ò¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£³èÀ»ÀÁÇ¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·ì´É¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ¢Â¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·ì´É¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÅü¼Á¤ÎµÛ¼ýÂ®ÅÙ¡×¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë
2¤ÄÌÜ¤ÎÇò¤¤Ê´¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤Ç¤¹¡£
¾®ÇþÊ´¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÇþÊ´¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ñ¥óÎà¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤¦¤É¤ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤ÎÌÍÎà¡¢¥±¡¼¥¤ä¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»ÒÎà¡£ÍÈ¤²Êª¤äÅ·¤×¤é¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¤Î¤È¤í¤ß¤â¾®ÇþÊ´¤Ç¤¹¡£Ä«¿©¤¬¥Ñ¥óÇÉ¤Î¿Í¤Ï¡¢1Æü3¿©¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®ÇþÊ´¤Ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏÊ´¤äÇöÎÏÊ´¤È¤¤¤Ã¤¿ÀºÀ½¾®ÇþÊ´¤È¡¢³°Èé(¤¬¤¤¤Ò)¡Ê¤Õ¤¹¤Þ¡Ë¤äæõ²ê(¤Ï¤¤¤¬)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÁ´Î³Ê´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´í¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀºÀ½¾®ÇþÊ´¤Ç¤¹¡£Çò¤¤¾®ÇþÊ´¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Çò¤¤¾®ÇþÊ´¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º½Åü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅü¼Á¤ÎµÛ¼ý¤¬Â®¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾®ÇþÊ´¤Î¼çÀ®Ê¬¤ÏÃº¿å²½Êª¤Ç¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÏÅü¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÅü¼Á¤ÎµÛ¼ý¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á°ì½ï¤ËÀÝ¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¤¤¾®ÇþÊ´¤Ï¡¢¤½¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë³°Èé¤äæõ²ê¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤È¸¼ÊÆ¤Î´Ø·¸¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Åü¼Á¤ÎµÛ¼ý¤¬Â®¤¤¤È·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢º½Åü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¤¤¾®ÇþÊ´¤Ï²Ã¹©ÅÙ¤Î¹â¤¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¼«Á³¤Ë¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¡¢²Ã¹©¤µ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¿©ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾®ÇþÊ´¤Ï°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º½Åü°Ê¾å¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥é¡¼¥á¥ó1ÇÕ¤ÇÀÝ¼è´ð½àÎÌ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
3¤ÄÌÜ¤ÎÇò¤¤Ê´¤Ï¡¢±ö¤Ç¤¹¡£
±öÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Áý¤¹¤À¤±¤Ë¡¢¿©»ö¤Ë±ö¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ±ö¤ò¤è¤¯»È¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±ö¤â·ì´É¤Ë¤Ï´í¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£±ö¤¬·ì´É¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ì´É¤Ë°¤µ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ö¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ê±öÊ¬¡Ë¤òÀÝ¤ê²á¤®¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ì´É¤¬¹â·ì°µ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
±ö¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¤¤¤¤±ö¤È°¤¤±ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î±ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼çÀ®Ê¬¤¬¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ê±öÊ¬¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ì´É¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£±ö¤òÀÝ¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ìÃæ¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ¯¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·ì±ÕÃæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤¬Áý¤¨²á¤®¤ë¤È¡¢Ç»ÅÙ¤òÇö¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·ì´É¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë¿åÊ¬¤ò·ì´É¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¹þ¤ß¡¢·ì±Õ¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£·ì´É¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë·ì±Õ¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±·ì´É¤ÎÊÉ¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨±öÊ¬¤òÀÝ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñ¹â·ì°µ¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±öÊ¬ÎÌ¤Ï¡¢1Æü6gÌ¤Ëþ¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÀÝ¼èÎÌ¤ÏÌó10g¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï1ÇÕ7g¤Û¤É¤Î±ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë1Æü¤ÎÀÝ¼è´ð½àÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¡È¤¦¤¹Ì£¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¾¦ÉÊ¤Ç¤â¡¢ÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬±öÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ì´É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¿ÕÂ¡¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À
4¤ÄÌÜ¤ÎÇò¤¤Ê´¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ç¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¡¢½÷À¤âµ¤·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¥µ¥×¥ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¸¶ÎÁ¤«¤é¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤À¤±¤òÃê½Ð¤·¡¢Ê´Ëö²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¤ë¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤¿¥µ¥×¥ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¿ÕÂ¡¤Î´Ø·¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÍ³²Êª¼Á¤Ê¤Î¤Ç´ÎÂ¡¤ÇÇ¢ÁÇ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë
£Ç¢ÁÇ¤Ï¿ÕÂ¡¤Ç¤í²á¤µ¤ì¡¢Ç¢¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë
¼Â¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò´Þ¤à¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÈÆù¤äµû¤Ê¤É¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¾Ã²½µÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¡£°µÅÝÅª¤ËÂ®¤¤¤Î¤¬¡¢Ê´Ëö¾õ¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£²á¾ê¤ÊÀÝ¼è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î¤í²áºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¼ê·Ú¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³¤³°¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ë¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©¤ÈÀµ¾ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î²á¾ê¤ÊÀÝ¼è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Õµ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌÌä¤ï¤ºµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥µ¥×¥ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÝ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÕÂ¡¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¿Õ¾ã³²¤¬¿ô¥«·î°Ê¾å»ýÂ³¤¹¤ë¡ÖËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡ÊCKD¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢¿ÕÂ¡¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢CKD¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¶¹¿´¾É¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿´·ì´É¼À´µ¤¬¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ù¡¹¤Ë¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ©ÀÏ¤ä¿Õ°Ü¿¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°Ê³°¤«¤é¤Ç¤â½½Ê¬ÀÝ¤ì¤ë
¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î¡ÖeGFR¡Ê¿ä»»»åµåÂÎ¤í²áÎÌ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Àµ¾ïÃÍ¤Ï90mL¡¿Ê¬¡¿1.73m2°Ê¾å¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¿ôÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
60mL¡¿Ê¬¡¿1.73m2Ì¤Ëþ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢CKD¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢·ì´É¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¡Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¤È¿åÊ¬¤ò½½Ê¬¤ËÇÓ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÇÀÝ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æù¤äµû¡¢Íñ¤äÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÇÀÝ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á°Ê³°¤Î±ÉÍÜ¤âÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸¤¤ÁªÂò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÅÏî´ ¹ä¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤´¤¦¡Ë
¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å
1958Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³°²Ê°å¡Êda Vinci Pilot¡Ë¡¢°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³°²Ê³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¢ÆüÇì¸¦µæ¼Ô¶¨²ñÉû²ñÄ¹¡£ËãÉÛ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢°å»Õ¤ò»Ö¤¹¡£¶âÂôÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¶âÂôÂç³ØÂè°ì³°²Ê¤ËÆþ¶É¤¹¤ë¡£³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿´Â¡³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¥É¥¤¥Ä³Ø½Ñ¸òÎ®²ñ¡ÊDAAD¡Ë¾©³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¥É¥¤¥ÄHannover°å²ÊÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£¶âÂôÂç³Ø¿´ÇÙ¡¦Áí¹ç³°²Ê¶µ¼ø¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø»°ÅÄÉÂ±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥È¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¹ñºÝÉÂ±¡¤ò³«±¡¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡ØÀ¤³¦°ì¤Î¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë Á±¶Ì·ì±Õ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
----------
ºäËÜ ¾»Ìé¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë
¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø»°ÅÄÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Âå¼Õ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê ÉôÄ¹
¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø °å³ØÉô¶µ¼ø¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø»°ÅÄÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Âå¼Õ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²ÊÉôÄ¹¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£ÅìµþÂç³Ø¡¦ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡»þÂå¤è¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´Â¡ÉÂ¡¢ÆÃ¤Ë¹â·ì°µ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¤«¤éÎ×¾²¸¦µæ¤ËÅÏ¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâÊ¬Èç³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦ÆâÊ¬ÈçÂå¼ÕÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦¹â·ì°µÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§ÄêÎ×¾²¸¦½¤»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ØÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¸¦½¤¡¢Î×¾²¸¦µæ¶¨µÄ²ñ¥×¥í¥°¥é¥àÀÕÇ¤¼ÔÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¤ò½¤Î»¡£¸½ºß¤â¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¼ã¼ê°å»Õ¤ä°å³ØÉôÀ¸¤Î»ØÆ³¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å ÅÏî´ ¹ä¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø»°ÅÄÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Âå¼Õ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê ÉôÄ¹ ºäËÜ ¾»Ìé¡Ë