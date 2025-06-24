¡Ø¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³¡Ù¢ª¡È°ËâÅª¥¢¥ì¥ó¥¸¡É¤¬È¿Â§µé～¡ªÂ¨¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëºá¿¼¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë15Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¤¬°ËâÅª¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡ªºá¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë15Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØSakawa On ¼òÎØ¤ª¤óch¡Ù¤ÇÎÁÍýÇÛ¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼òÎØ¤ª¤ó🐈🍶ÈÄÁ°Vtuber¡Ê@sakawa_on¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¤Ê²Û»Ò¥Ñ¥ó¡£¼ª¤Î¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¥Ñ¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤¬¤¢¤ê¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤ä¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÃÏ°è¸ÂÄêÉÊ¤äµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¤Ä¤¤¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
©sakawa_on
©sakawa_on
©sakawa_on
¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹
¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÌ£¤Î¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤â¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥«¥í¥êー¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤·¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤ë¤ÈÃÇÌÌ¤«¤é¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ëºá¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¡Ä¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡×¡ÖÌÀÆü¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íñ¡¢µíÆý¡¢º½Åü¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Þ¤Í¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Å¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¡¢º½Åü¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¤Î¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¿Æü¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö°ËâÅª¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÈÓ¥Æ¥í¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÞÆþ¤ê¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¿©¤ÙÊýÊÑ¤¨¤¿¤é¡Ö¾Æ¤¤½¤ÐÄ¶¤¨¤¿¡×¿·È¯ÁÛ¤Ë1.9Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï·ê°æ¥á¥ë(@anai_meru)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÌÍÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤Ï¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¥éー¥á¥ó¤ÏÃæ²ÚÌÍ¤Ê¤É¡¢ÀìÍÑ¤ÎÌÍ¤ò»È¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£·ê°æ¥á¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢±ö¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤½¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¢¤ë¥á¥Ë¥åー¤È¤Ï¡©
©anai_meru
©anai_meru
©anai_meru
±ö¥éー¥á¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¾Æ¤¤½¤ÐÄ¶¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É
·ê°æ¥á¥ë¤µ¤ó¤Ï±ö¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤ò»È¤Ã¤Æ±ö¥éー¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ê°æ¥á¥ë¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤¿¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤Î¾ì¹ç¥½ー¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢ÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤Ç¥¹ー¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬»þÃ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºàÎÁ¤ÏÇòºÚ¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢Âçºå²¦¾¤ÎÎäÅà¿åñ»Ò¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤â¤ä¤·¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÌÍ¤¬¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤Î¤Ó¤¿´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»î¤·¤¿Êý¤«¤é¤ä¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é»î¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥éー¥á¥ó¤Ï¼«Âð¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤ÈÉÕÂ°¤Î¥½ー¥¹¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ýー¥¯¥Ó¥Ã¥Ä¡¢Ìµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÄ´ÍýË¡¤Ë1.2Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤«¤Á¤ã¤ó🐤💨(@okakaricho)¤µ¤ó¤Î¥Ýー¥¯¥Ó¥Ã¥Ä¤Î°Õ³°¤Ê³èÍÑÊýË¡¡£¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤«¤º¤Î°ìÉÊ¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¿©ºà¤Î¥Ýー¥¯¥Ó¥Ã¥Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥Ýー¥¯¥Ó¥Ã¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Õー¥É¤¬ºî¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
©okakaricho
©okakaricho
¥Ýー¥¯¥Ó¥Ã¥Ä¤ÇÌµ¸Â¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°
¥Ýー¥¯¥Ó¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤ò»É¤·¡¢°á¤òÉÕ¤±¤ÆÍÈ¤²¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥¯¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê¤¬±ø¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°á¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢µíÆý¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤Çºî¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥Ñー¥Æ¥£¥á¥Ë¥åー¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤½¤½¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿©ºà¤¬ÄêÈÖ¥Û¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÈÄí¤Ç¤Î¿©»ö¤äÈÕ¼à¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Ýー¥¯¥Ó¥Ã¥Ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
µ»öºîÀ®: yue12sakura
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë