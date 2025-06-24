Ëã¸¶¾´¹¸¤Î»°½÷¡¦¾¾ËÜÎï²Ú¤µ¤ó ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¡Äº£¡¢²¿¤ò»×¤¦¡©¡Ö²Ã³²¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
¡¡ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤Î»°½÷¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜÎï²Ú¡Ê¤ê¤«¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï Though I'm his daughter¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤Îº¹ÊÌ¤äµñÀä¡¢»à·º¼¹¹Ô¸å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«ÂðÁ°¤é¤·¤¾ì½ê¤ÇÍ·¤Ö¼ã¤º¢¤ÎËã¸¶¾´¹¸¤ÈÍÄ¾¯´ü¤ÎÎï²Ú¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤ÏÈï³²¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÍá¤Ó¤»¤é¤ìÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½¢¿¦¸å¤âÆÍÁ³²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤âµñ¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤«¤éÆþ¹ñ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿ËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¤È¤·¤Æ¤Î½þ¤¤¤òµá¤áÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿30Ç¯¤ò¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£30Ç¯Á°¤Îµ¯¤¤¿»ö·ï¡Öµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¡¢¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¡ÊËã¸¶¾´¹¸¡Ë¤Î»°½÷¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£1988Ç¯¤Ë¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ ÉÙ»Î»³ËÜÉô¤Ø°Ü½»¤·¡¢¶µÃÄÆâÌ¾¡Ö¥¢¡¼¥Á¥ã¥ê¡¼¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£1995Ç¯¤ÎÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¶µÃÄ¤Ï²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸å·ÑÃÄÂÎ¤ËÆþ¤é¤º¡¢16ºÐ¤Ç¶µÃÄ¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£2015Ç¯¤ËËÜÌ¾¤Ç¼êµ¡Ø»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ·×¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡¢2017 Ç¯¤È2018Ç¯¤ËABEMA Prime¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¶ì¤·¤µ¤ä¤Ä¤é¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÃî¤â»¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ê©¶µÅª¤Ê½¡¶µ´Ñ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»à·º¼¹¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¶µÃÄ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦¶µÃÄ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Ëã¸¶¾´¹¸¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÉã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤â°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àº¿À²Ê°å¤ÏÉã¤Ë²ñ¤¤¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ï¼£ÎÅ¤·¤¿¤é¼£¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼£¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡ÂáÊáÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢ÌÌ²ñ¤¹¤ë¤È¡ÖÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯²¹¤«¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿Éã¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë´¶¤¸¤¿¡£²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖËã¸¶¤ÎÌ¼¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È²ò¸Û¡ÄÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿º¹ÊÌ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÎï²Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¹ÊÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÈðëîÃæ½ý¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÉã¤Î»à·º¼¹¹Ô¸å¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÎÌ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö³Ø¹»¤ÎÆþ³ØµñÈÝ¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¤Ï1¹»¤ò½ü¤¼õ¤±Æþ¤ìµñÈÝ¡£Âç³ØÆþ³Ø»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤âµñ¤Þ¤ì¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤êÂç³ØÆþ³Ø¤¬¼Â¸½¡Ë¡£¡Ö½¢¿¦Àè¤«¤éµñÈÝ¡×¤â¤¢¤ê¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¡ÖËã¸¶¤ÎÌ¼¡×¤È¤ï¤«¤ë¤È²ò¸Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÇº¤ß¤À¡£Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¸ýºÂ³«Àß¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¤â¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤È¸À¤ï¤ìÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤ÎÆþ¹ñµñÈÝ¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¤ÇÆþ¹ñµñÈÝ¤Ë¤¢¤¤¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥í¤òµ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£Éã¡¦¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¤Î°ä¹ü¤ò¼¡½÷¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹È½·è¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¹ñ¤¬¹µÁÊ¤·¡¢Ì¤¤À°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤«ÉÔÌÀ¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢12ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÙ»ÎµÜ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤È¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡Ø¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éÍè¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¹ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤âºî¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡°ì»þ¤ÏËã¸¶¾´¹¸¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö5ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢°ì½Ö¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£¸å·Ñ¼Ô¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤À¤±¤Ç¡¢¶µÃÄÆâ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£5ºÐ¤Ç ¡ÈÂç¾è¤Î¥è¡¼¥¬¡É¤Î°Ì³¬¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇÂç¤ÎµÔÂÔ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶µÃÄÆâ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢Éã¤Î½¡¶µÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤À¤±¤Ç¡ØË«¤á¤é¤ì¤ë¡Ù¡ØÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ù¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã£À®´¶¤â¤Ê¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¶µÃÄ¤È¤Î´ØÍ¿¤Ï¡Ö¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï°ìÀÚ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¨¹ï²ò»¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº¬ËÜ¤Ë¤ÏÊ©¶µÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£Â¾¤Î¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¿¼¹ï¤ËÂª¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀìÌç²È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥¦¥à´Ø·¸¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤À¤«¤é¤È¼£ÎÅ¤òµñÈÝ¤µ
¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö·»Äï¤âÆ±¤¸ÌÜ¤ËÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¼þ¤ê¤â½ý¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¡£
¡¡¡Ø»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ·×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿30ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£12ºÐ¤Î»þ¤ÏÃ¯¤â¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î²Ã³²¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡Ö¤É¤¦¤«¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¤âÆ±¤¸¤À¡£Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¤Î¹¬¤»¤â²õ¤ì¤ë¡£Éã¼«¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¿Í³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø»ö·ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë