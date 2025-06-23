¥È¥à¡¦¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¼ç±é¡ØLife of Chuck¡Ù¥ì¥Ó¥åー ¨¡ »þ´ÖµÕ¹Ô¤Î¹½À®¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤ë¤È±Ç²è¤Î¡ÖÆæ¡×¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê´¶Æ°ºî
¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤«¤é¸½ÃÏ¥ì¥Ýー¥È¡Ë2024Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè49²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢´ÑµÒ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØLife of Chuck¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î13Æü¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥Û¥éーºî²È¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎÁª½¸¡ÖIf It Bleeds¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾Ã»ÊÔ¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡Ö¥í¥¡×Ìò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥È¥à¡¦¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¡É¤ÈÊ¹¤¯¤È¥Û¥éー¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ËÜºî¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ´¶Æ°Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Å¯³ØÅª¤ÊÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Àー ·¯¤ÏÂÀÍÛ¡Ù¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥È¥ì¥ó¥Ö¥ì¥¤¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¡¢¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥®¥é¥ó¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÌë¤ÏÌÀ¤±¤ë¡Ù¤Î¥¥¦¥§¥Æ¥ë¡¦¥¤¥¸¥ç¥Õ¥©ー¤Ê¤É¡£
¡ØLife of Chuck¡Ù¤Ï3¾Ï¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3¾Ï¤«¤éÂè1¾Ï¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òµÕ¹Ô¤·¤ÆÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Âè3¾Ï¤Ç¤ÏÀ¤³¦Êø²õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ç¹ÓÇÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬µ¡Ç½Ää»ßÀ£Á°¤ÎÃæ¡¢¿Í¡¹¤ÏÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶µ»Õ¤Î¥Þー¥Æ¥£¡Ê¥¥¦¥§¥Æ¥ë¡¦¥¤¥¸¥ç¥Õ¥©ー¡Ë¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ÖThank you, Chuck¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥ó¥Ä¡Ê¥È¥à¡¦¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¡Ë¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë´ÇÈÄ¤À¤¬¡¢Èà¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥Þー¥Æ¥£¤Î¸µºÊ¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î¥Õ¥§¥ê¥·¥¢¡Ê¥«¥ì¥ó¡¦¥®¥é¥ó¡Ë¤Ï¡¢Êø²õÀ£Á°¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤¬°ìÀÆ¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ñÌ¯¤Ê¸½¾Ý¤ËÁø¶ø¡£2¿Í¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÇÆ¯¤¯¤Þ¤¸¤á¤ÊÃËÀ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Âè1¾Ï¤Ç¤ÏÈà¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÁÌ¤ë¡£
¤³¤Î3¤Ä¤Î¾Ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä´ÑµÒ¤ÏÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¯³ØÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è¤·¤ÆÆñ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼ºÎø¤·¤¿½÷À¥íー¥ì¥ó¤ÈÂ¨¶½¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂè1¾Ï¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë±é¤¸¤ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ÎÁÄÉã¤¬½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¡£Âè1¾Ï¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢²áµî¤È¸½ºß¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¡ÈÆæ¡É¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä°ìËÜ¤À¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¡Ø¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Î¥²ー¥à¡Ù¤ä¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥êー¥×¡Ù¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡£Èà¼«¿È¡¢¥¥ó¥°ºîÉÊ¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¥ó¥°¤«¤é¤â¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¤¬ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥éー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´²¹¤Þ¤ëSF¥É¥é¥Þ¤ËÄ©Àï¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢6·î16Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Rotten Tomatoes¤ÎÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢¤Ï82¡ó¡¢´ÑµÒ¥¹¥³¥¢¤Ï88¡ó¤È¹âÉ¾²Á¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²áµî¤ÎºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤ÎºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤Î¾Þ¥ìー¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØLife of Chuck¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡£