10Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤ò¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡Èï³²¼Ô¤Ï½÷¡Ê18¡Ë¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¹Åç¤òË¬¤ì¤¿¤«¡¡ÉÜÃæÄ®»¦¿Í»ö·ï
¤³¤È¤·4·î¡¢°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î¸ø±à¤ÇÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï10Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Åç¸©·Ù ¼ãÎÓ±É»ù ·º»öÉôÄ¹
¡ÖËÜÆü¡¢Èïµ¿¼Ô3¿Í¤ò¶¯Åð»¦¿Íºá¤ÇÄÌ¾ïÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦É²¤È¹Åç¤Ë½»¤à16ºÐ¤È18ºÐ¤ÎÃË½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤·4·î¡¢°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î¸ø±à¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Î¤¸«À¿¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ä´é¤ò¹Å¤¤¤â¤Î¤Ç²¥¤ê»¦³²¤·¡¢¸½¶âÌó5Ëü±ß¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË¤È¾¯Ç¯¤¬21Æü¸á¸å·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢½÷¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¤¸«¤µ¤ó¤È½÷¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ïÅöÆü¡¢Î¤¸«¤µ¤ó¤Ï½÷¤È²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¹Åç¤òË¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯6·î22ÆüÊüÁ÷¡Û