[6.10 W杯アジア最終予選第10節 日本 6-0 インドネシア パナスタ]

　日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第10節でインドネシア代表と対戦し、6-0で勝利した。

　iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。

　最も評価が高かったのは、キャプテンとして1ゴール2アシストの活躍を見せたMF久保建英で『7.71』。2位は2ゴールを挙げたMF鎌田大地で『7.60』、3位は久保と同じく1得点2アシストを記録したFW町野修斗で『6.85』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。

▼先発

GK 12 大迫敬介 5.88

DF 3 高井幸大 6.62

DF 4 鈴木淳之介 6.67

DF 22 瀬古歩夢 5.68

MF 5 佐野海舟 6.63

MF 6 遠藤航 6.64

MF 10 久保建英 7.71

MF 14 三戸舜介 6.54

MF 15 鎌田大地 7.60

MF 17 森下龍矢 6.36

FW 18 町野修斗 6.85

▼途中出場

MF 13 中村敬斗 6.00

MF 19 佐野航大 5.90

MF 21 佐藤龍之介 5.78

FW 16 細谷真大 6.06

MF 20 俵積田晃太 5.86

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!