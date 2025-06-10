みんなで採点!! インドネシアに6-0大勝の森保J、最も評価が高かったのは…
[6.10 W杯アジア最終予選第10節 日本 6-0 インドネシア パナスタ]
日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第10節でインドネシア代表と対戦し、6-0で勝利した。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、キャプテンとして1ゴール2アシストの活躍を見せたMF久保建英で『7.71』。2位は2ゴールを挙げたMF鎌田大地で『7.60』、3位は久保と同じく1得点2アシストを記録したFW町野修斗で『6.85』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 12 大迫敬介 5.88
DF 3 高井幸大 6.62
DF 4 鈴木淳之介 6.67
DF 22 瀬古歩夢 5.68
MF 5 佐野海舟 6.63
MF 6 遠藤航 6.64
MF 10 久保建英 7.71
MF 14 三戸舜介 6.54
MF 15 鎌田大地 7.60
MF 17 森下龍矢 6.36
FW 18 町野修斗 6.85
▼途中出場
MF 13 中村敬斗 6.00
MF 19 佐野航大 5.90
MF 21 佐藤龍之介 5.78
FW 16 細谷真大 6.06
MF 20 俵積田晃太 5.86
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第10節でインドネシア代表と対戦し、6-0で勝利した。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、キャプテンとして1ゴール2アシストの活躍を見せたMF久保建英で『7.71』。2位は2ゴールを挙げたMF鎌田大地で『7.60』、3位は久保と同じく1得点2アシストを記録したFW町野修斗で『6.85』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 12 大迫敬介 5.88
DF 3 高井幸大 6.62
DF 4 鈴木淳之介 6.67
DF 22 瀬古歩夢 5.68
MF 5 佐野海舟 6.63
MF 6 遠藤航 6.64
MF 10 久保建英 7.71
MF 14 三戸舜介 6.54
MF 15 鎌田大地 7.60
MF 17 森下龍矢 6.36
FW 18 町野修斗 6.85
▼途中出場
MF 13 中村敬斗 6.00
MF 19 佐野航大 5.90
MF 21 佐藤龍之介 5.78
FW 16 細谷真大 6.06
MF 20 俵積田晃太 5.86
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