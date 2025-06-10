´Ø·¸¼Ô¥É¥ó°ú¤¤Î¡È¾®¶â²Ô¤®¡É¡ÄÅÄÃæ·½¤¬·ÝÇ½³¦¡ÈÀ¸Â¸Î¨¥¼¥í¡É¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë3¤Ä¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É
½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤È·îÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ïµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿9¼Ò¤ÎCM¡¦¹¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¼«¼çÅª¤Ë¹ßÈÄ¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤â¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
°ìÊý¤ÎÅÄÃæ¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¸µµ¤¡Ä¡Ä¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤â±ÊÌî¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿CM¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¸å¤Ë³«±é¤·¤¿¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ØÍÛµ¤¤ÊÍ©Îî¡Ù¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¡£Æ±ÉñÂæ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¡²¬¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¼ç±éÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢6·î29Æü¤Ë¤ÏWOWOW¤Ç»°Ã«¹¬´î¡Ê63¡Ë¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÅÄÃæ¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¡ÈÈ³¡É¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡ÖÅÄÃæ·½¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤ÎÀè¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö9Æü¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±Ç²è¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤È¡ØSmart FLASH¡Ù¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬6·î¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤Ç¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤Ê¤êÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤Î¶¦±é¤Ïº£¸å¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡È»öÌ³½ê¤´¤È¤Î¶¦±éNG¡É¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
±ÊÌî¤Î»öÌ³½ê¤¬¥¥ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ÎÂÖÅÙ¤â¤¢¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÁûÆ°°Ê¹ß¤â¼«¿È¤ÎÍÎÁ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÌµ¼Ùµ¤¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±ÍÎÁ¥¢¥×¥ê¤Ç¤âËè½µÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄÌ¾ï±¿Å¾¡É¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Û¤Ü³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤È¤â¤¤¤¨¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤¦¡È¾®¶â²Ô¤®¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡È¤µ¤¹¤¬¤ËÅÄÃæ¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ä¾Á°¤Ç¤Î±Ç²è¹ßÈÄ¡¢Âç¼ê»öÌ³½ê¤ÎÅÜ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤Î¤ó¤¤Ë¡È¾®¶â²Ô¤®¡É¡Ä¡Ä¡£3¤Ä¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤¿ÅÄÃæ¤¬·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë³ÎÎ¨¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤â¡½¡½¡£