¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¸µÆÉÇäµð¿Í·³¡¦ÛêÊÕ¹ä¤µ¤ó¡ÚÆÁÅç¡Û
Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í·³¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÛêÊÕ¹ä¤µ¤ó¤Ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸µÆÉÇäµð¿Í·³¡¦ÛêÊÕ¹ä¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡ÊÄ¹Åè¡Ë´ÆÆÄ¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æµð¿Í¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ê¿¹ËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×
¡ÖºÇ½é¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¥ªー¥é¤Ç¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡Öº£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤«¤éº£Æü¤â¹Ô¤¯¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡×
¡ÖÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÆ±¶¿¤Î¿åÌî¤µ¤ó¤«¤é¡¢¾¦Çä¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥À¥á¤â¤È¤ÇÍê¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤ÈÍê¤ó¤À¤½¤Î»þ¡×
¡Ö¿§»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âè2¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¤â´èÄ¥¤ì¤è¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡ÊÃÈÎü¤ò¡Ë¸«¤ëÅÙ¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ËèÄ«¡¢ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×