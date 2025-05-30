¥Ô¥¯¥ë¥¹11Ëç¡ª¡©Æù¡ßÊÆ¤Î¿·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ËÄ©Àï
¡¡¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡©
¡¡¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤¬5·î30Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¡¢ÆóÅÙ¸«É¬»ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Æù¡ªÊÆ¡ª¥Ô¥¯¥ë¥¹¡ª¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ë²÷¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢ÁáÂ®¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¹ë²÷¤¹¤®¤ë¿·ºî¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÆüËÜÏ¢ÌÁ¤È¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñºà¤ÏÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤¬3Ëç¤È¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤«¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤¬11Ëç¡£¤½¤ì¤é¤ò¸¼ÊÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÀ½¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Æ¥£¤Ç¹ë²÷¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¡áÆù¡Ë¤ÈÆüËÜ¡Ê¡áÊÆ¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥ë¡Ê¡á¥Ô¥¯¥ë¥¹¡Ë¤ò²ð¤·¤Æ·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¦Âîµå¡¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î·ê³«¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ñ¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢11ÅÀÀè¼è¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Î¿ô¤Ï¡Ö11Ëç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ°¾ðÊó¤ò·Ú¤¯Æ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÁáÂ®¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ1790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æù¤Î¹á¤ê¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÄ¾²Ð¾Æ¤¥Ó¡¼¥Õ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥¹Îà¤ò»È¤ï¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤À¤±¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½ÅÎÌ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£»ý¤Ã¤¿¼ê¤ò¤°¤°¤Ã¤È²¡¤·²¼¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤ÊÃæ¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥é¥Ã¥×¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡ÄÆù¡¢¤Ç¤Ã¤«¡ª¤´¤Ï¤ó¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡ª
¡¡Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤ÈÍ¾·×¤ËÆù¤ÈÊÆ¤Î¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¡£¥ª¥ì¥ª¤òÎ¢ÊÖ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÆù¤ÈÊÆ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤«¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¤Ï¤º¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤¬¤ä¤äÏÆÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëç¿ô¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤Ï¾¯¤·Çö¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¤ÊÈþÌ£¤µ¡ª¤¿¤À¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¤Ï¤äÄê¿©¡©
¡¡°ì¸ý¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¡×¤Ç¤¹¡£Ì£¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¤®¤Ã¤Á¤®¤Á¤ÊÆù¤ÈÊÆ¤Î¼ÁÎÌ¤¬»õ¤È³Ü¤òÄ¾·â¡£¸ýÆâ¤òËþÂ´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì£¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¤ÊÆù¤ÈÊÆ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥½¡¼¥¹¤Ï°ìÀÚÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤Î¤ß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿Æù¤Î»ÝÌ£¤È¡¢¤ªÊÆ¤Î´Å¤ß¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥³¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤âÒòÓð¤ËÊÑ²½¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Àå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°´Þ¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤¬»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¼¡¡¹¤È¿·¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÌ£¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ì·â¤ò¿©¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÆ¡¢Æù¡¢ÄÒÊª¡Ê¥Ô¥¯¥ë¥¹¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¸À¤¦¤è¤ê¡ÖÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Î¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë°ìÉÊ¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥é¥Ã¥×°ìËç¤ÎÃæ¤Ç´°àú¤Ë´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë¤Ï2090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¥»¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦»×¤¦¤È1790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦¾¯¤·¤ª¹â¤á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤È¤é¤ì¤Æ¤â²¿¤ÎÊ¸¶ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿©¤Ù¤ëºÝ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢°û¤ßÊª¤ÏÉ¬¿Ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Æù¤ÈÊÆ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¸ýÆâ¤Î¿åÊ¬¤ò°ìÁÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°û¤ßÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³ÊÃÊ¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¡£¤«¤Ê¤ê³Ð¸ç¤ò¤·¤ÆÄ©¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¿©¤Ù¤¤ë¤Î¤ËÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï30Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ïº£²ó¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿Ê¬¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿ÍÌÜ¤âØß¤é¤º¤Ë¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡Ä¡ÄÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¡Ä¡Ä¡£
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
ÆüËÜ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê2025Ç¯5·î30ÆüÈ¯É½¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025053008.html