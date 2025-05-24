µÈÂôÎ¼¡¢¡ÈÌÜ¸µ¡¢²¥¤é¤ì¤¿¡©¡É¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥È¤¹¤®¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡5·î18Æü¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×ÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµÈÂôÎ¼¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ç²ÎÉñ´ì¤Î½÷·Á¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÇ®±é¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊµÈÂô¤Î¡¢¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×µÈÂôÎ¼¤Î´ñÈ´¤¹¤®¤ë¾×·â¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ñ
´ñÈ´¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëº¤ÏÇ
¡¡»¨»ï¡ØHarper's BAZAAR¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î»£±ÆÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¼·¸®²ÎÉñÎý¾ì¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¤Ç¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿µÈÂô¤Î»Ñ¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯³¦¤Îµð¾¢¤ÈÌ¾¹â¤¤¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹»á¡£
¡¡2014Ç¯¤«¤é¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡õ¥¤¥á¡¼¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂçÊª¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹õ¤¤ÏÂÉþÉ÷¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤Ê¤É¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤À¤±¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤·¤¿È±·¿¡¢Ç»¤¤¤á¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤ÎÈþ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á2Ëç¤Ï¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿1Ëç¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬¤½¤ÎÎÉ¤µ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£´ñÈ´¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¡ÈÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡µÈÂô¤¬±Ç²è¤Ç±é¤¸¤¿¡È½÷·Á¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÆÃ½¸µ»ö¤Ç¤Ï¡ÔÃË¤È½÷¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë¤è¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Õ¥ë¥¤¥ÉÅªÉ½¸½¡Õ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¥¢¡¼¥È²á¤®¤ÆÎÉ¤µ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÌÌÇò¤¤¡Õ
¡Ô·Ý½Ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Õ
¡ÔÌÜ¸µ¡¢²¥¤é¤ì¤¿¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô¤¢¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤À¤«¤é¡¢¡ÈÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËµÈÂô¤¬µ¯¤³¤·¤¿Å¥¿ì¤Ç¤Î½»µï¿¯Æþ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤ò¸«¤ÆÅ¥¿ì»ö·ï¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤¬¤¹¤°¼Õºá¤·¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¼ò¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎCM¤Ï¹ßÈÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤âÌµ»ö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤Ë¡£º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤âÃÇ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¼õ¤±¤¿»Å»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡6·î6Æü¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÈÂôÎ¼¤Î±éµ»ÎÏ¤¹¤´¤¤¡Õ¡Ô¸ø³«¤¬Î®¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤â¡¢7·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥Á¥Ã¥¯¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÈÂô¤Î¤Þ¤¿°ã¤¦°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£