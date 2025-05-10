¡ÖÂ¾°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢µÞÉâ¾å¤Î¥³¥ó¥ÈÆ°²è¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö±²Ãæ¤Î¿Í¤Ë»÷¤Æ¤ëw¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤Ï5·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥³¥ó¥ÈÆ°²è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¤ª¤¹¤¹¤áÆ°²è¤Ë¸ÀµÚ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë5·î¤ß¤ò´¶¤¸¤ë´ñÀ×w¡×¡ÖÂ¾°Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ½¸À²á¤®¤ë¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«±²Ãæ¤Î¿Í¤Ë»÷¤Æ¤ëw¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¤ª¤¹¤¹¤áÆ°²è¤Ë¸ÀµÚ
¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë5·î¤ß¤ò´¶¤¸¤ë´ñÀ×w¡×¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖGoogle¤ÎAI¤¬³§¤µ¤Þ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ë¤³¤Î¥³¥ó¥È½Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é1Ç¯Á°¤ÎÆ°²è¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÂ¾°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¡Ú¥³¥ó¥È¡ÛÌÀÆüÊ¸½ÕË¤¤¯¤é¤¦¤«¤é¡¢¶ÛµÞ²ñµÄ³«¤¯ÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¡¢ÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Î·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎYouTube¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬°ìÉô½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÆ°²è¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¸ø¼°YouTube¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥³¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï2023Ç¯9·î12Æü¡¢¡Ø¡Ú¥³¥ó¥È¡ÛÌÀÆüÊ¸½ÕË¤¤¯¤é¤¦¤«¤é¡¢¶ÛµÞ²ñµÄ³«¤¯ÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹¶¤á¤¿¿·ºî¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é1Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Öº£¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤«¤é¤³¤½²þ¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤ª¼êËÜÆ°²è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)