£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡Íò¤Ï¡Ö¿¿¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£·Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Íè½Õ¤Ç³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿£µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£¶Æü¤ËÍò¤¬ÍÎÁ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤ÈÍè½Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤Èà¤é¤¬²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¤Î·ëÏÀ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Íò¤ÏÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢¿¿¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖ¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À£µ¿Í¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜ²»¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î²¹¤«¤µ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÍò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Íò¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£